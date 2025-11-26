史坦威音樂廳百年新生，邦瀚斯美國全新旗艦空間將於2026年揭幕

作為紐約市地標之一，位於西 57 街 111 號的史坦威音樂廳（ Steinway Hall ）將成為 邦瀚斯 美國全新旗艦空間，並於 2026 年 2 月 9 日正式揭幕。

邦瀚斯將美國總部由麥迪遜大道舊址遷往極具代表性的地標建築史坦威大樓（Steinway Tower），誓成為紐約文化新地標。

由SHoP建築師事務所（SHoP Architects）設計的史坦威大樓，是全球最纖細的摩天大樓，巧妙融合歷史悠久的史坦威圓廳與毗鄰的新建玻璃中庭。邦瀚斯新旗艦空間總面積達42,000平方呎，樓高80呎的中庭為接待大堂核心，一道氣派非凡的樓梯通往三層挑高、採光充足的展廳，並設有兩個大型拍賣廳。較為私密的南畫廊以柔和燈光及白橡木飾面則營造靜謐中性的氛圍。

旗艦空間的建築設計由國際建築事務所Gensler擔綱，設計團隊於整體布局中結合對比美學，將史坦威音樂廳的經典石灰岩與磚石立面，與當代材質與飾面完美結合。室內設計則出自Design X Nada創辦人及設計師Nada Sawires設計，其靈感源自史坦威音樂廳的美術學院風格（Beaux-Arts）圓廳，為新總部打造輕鬆愜意的雅緻氛圍。

史坦威音樂廳建於1925年，原為鋼琴製造商史坦威公司（Steinway & Sons）總部，由設計紐約中央車站的著名建築師Warren & Wetmore操刀，風格典雅華貴。隨著邦瀚斯進駐，這座關閉十載的歷史建築將重新開放，迎來新時代的延續與守護。

經歷全面翻新，美國新總部既傳承史坦威音樂廳的深厚歷史底蘊，亦塑造出一個專為藝術交流與拍賣而設的世界級空間，進一步提升邦瀚斯的文化活動層次與藏家體驗。

Photos: Bonhams; Peter Murdock; Colin Miller

