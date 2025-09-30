Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

史迪仔搗蛋登陸 iPhone 17 手機殼，磁換式背板隨時換款，免運費直送！

新機到手，怎少得史迪仔陪你一齊搞怪？史迪仔 iPhone 17 系列手機殼已在 Pinkoi 發售，手機殼不僅有可愛搗蛋的史迪仔，還採用磁換式背板設計，可以隨時隨地輕鬆更換款式，讓每一天都充滿新鮮感。若果還是比較喜歡傳統手機殼，或是鏡面款式，一樣可以訂製，讓你的手機殼更具個性。現在訂購更享免運費直送，快點把這份「星際級可愛」帶回家！

史迪仔 iPhone17 Pro Max / Air 磁吸磁換式手機

GoldenSnap 氣墊防摔磁換式保護殼，專為追求個性與實用的用家而設計，其創新磁吸模組能隨時更換背板，輕鬆搭配每日造型，實現真正的「一殼多變」自由組合。

主體邊框內建自研氣墊氣囊結構，顯著提升防摔緩衝力，經 SGS 認證達至 3 米防摔等級標準，整體材質選用堅韌的 3.0 TPU 與高透明 PC，兼顧保護與美觀。此外，內建的 MagSafe 對位磁環兼容各類 MagSafe 配件完，無論是磁吸無線充電、磁吸支架或卡包，都能穩固吸附，並且無需拆殼即可進行日常充電，提升便利性。

Pinkoi 售價 HK$388 (免運費）

立即購買

史迪仔甜蜜情侶 iPhone17 Pro Max / Air 高清鏡面手機殻

史迪仔甜蜜情侶鏡面手機殼展現了史迪仔與伴侶的甜蜜互動，高清的鏡面保護殼設計不僅美觀，更十分實用，能隨時整理自己妝容。保護殼備有耐衝擊的 TPU 外框，能保護你的手機避免因跌落和碰撞而受損。同時，兼容 MagSafe充電功能，能感受便捷的磁吸無線充電體驗。

Pinkoi 售價 HK$328 (免運費）

立即購買

史迪仔家族 iPhone17 Pro Max / Air 透明手機殻

史迪仔家族透明手機殻以史迪仔及其可愛家族成員為主題，增添溫馨氛圍。 Clear Case 兼容 MagSafe 採用高品質雙層結構設計，邊框由加硬 PC 外殼包覆防撞 TPU 軟膠，不僅具備抗衝擊能力，還有效解決了 TPU 軟膠因氧化或使用習慣導致的黃變問題。背板選用加厚 PC 材質，提供更堅固的整體支撐和耐衝擊性，搭配四角加厚防撞設計，通過 SGS 6.6 英尺防摔測試，足夠日常間的保護。

Pinkoi 售價 HK$298 (免運費）

立即購買

