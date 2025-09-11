Banksy英法院外新作被清除 盤點過去著名作品
右翼名嘴柯克演講期間中槍身亡｜分析憂iPhone 難掀換機潮｜《三生三世》于朦朧墜樓身亡｜ 9 月 11 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 9 月 11 日（週四）。明日天色普遍晴朗，清晨約 28 度，日間市區高見約 34 度，新界再高一兩度，吹微風；最高紫外線指數約 10，屬甚高。週末持續天晴酷熱，星期一及星期二間中有驟雨、短暫時間有陽光。
【今日重點新聞】
特朗普政治盟友 右翼名嘴柯克演講期間中槍身亡 生前力撐擁槍權｜Yahoo
【Yahoo 新聞】美國保守派組織「美國轉折點」聯合創辦人查理・柯克於 9 月 10 日在猶他谷大學公開活動期間遭槍擊，送院後不治，終年 31 歲。事件震撼全美，總統特朗普及副總統萬斯曾呼籲祈禱，特朗普其後宣布下半旗致哀，讚揚柯克對年輕世代影響深遠。綜合現場目擊及校方說法，槍擊發生於戶外，柯克疑中頸部位置後被緊急送醫。FBI 指一名被懷疑與案件有關人士接受約 90 分鐘問話後獲准離開，並稱正持續調查。柯克 2012 年創立該組織，主張保守價值，包括自由市場、反對墮胎及擁槍權，於校園具動員力。
國安行動｜吳文君涉香港議會案 吳父今早被帶走助查｜Yahoo
【Yahoo 新聞】消息指，國安處今早（ 11 日）帶走「指明潛逃者」吳文君的父親到上水警署協助調查。吳文君涉「香港議會案」與另外 18 人被指干犯「顛覆國家政權」罪，先後被通緝及列為「指明潛逃者」。她今年 5 月受訪時稱， 2019 年於內地曾被軟禁， 2020 年 2 月返港後一直匿藏於「安全屋」，同年 7 月離港。上月 28 日，另一名「指明潛逃者」林千淦之父亦被帶往警署助查，離開時表示已與兒子脫離父子關係。
明日大嶼煞停｜政府確認無時間表 議員贊同優先發展北都 接壤深圳具地理優勢｜Yahoo
【Yahoo 新聞】發展局回覆議員質詢稱，交椅洲人工島未有推展時間表，亦無條件在本屆政府任內開展。工程界盧偉國表示支持先發展北部都會區，指該區非「白紙一張」，已有土地及經濟活動，且與深圳接壤具協同效應；形容發展需有序，避免「貪多」。測量師學會代表則稱，暫緩人工島對中期土地供應影響輕微，既有研究（如勘探、初步設計及技術評估）仍具價值，長遠基建選址屬全港策略安排；另指寫字樓空置率高，所謂「 CBD 3 」放緩並無大礙，北都商業地可陸續承接。
【今日重點財經新聞】
甲骨文驚喜「奠定 AI 龍頭地位」惟分析有質疑｜Yahoo 財經
【Yahoo 財經】甲骨文披露「未履行義務」（ RPO ）按季急增約 360% ，並預期雲業務本財年收入增長 77% 。公司稱已與多間「 AI 圈頂級公司」簽下大型合約，市場解讀其作為 AI 基建供應商的地位進一步鞏固。消息刺激股價單日暴漲逾 36% ，年內累升近倍。不過，外界亦關注巨額合約的可持續性與履約節奏，以及未來多年營收攤分對短中期財務的實際貢獻。整體而言，業績與指引強勁，惟仍存執行與依賴大客的風險。
AT&T 行政總裁：若缺 AI 創新 蘋果恐難再掀換機潮｜Yahoo 財經
【Yahoo 財經】AT&T CEO John Stankey 指出，若無重大軟件創新，特別是 AI ，蘋果難以重現昔日「超級換機週期」。他稱現時裝置使用體驗愈倚賴軟件推進，改變未必建基於新硬件平台；若缺乏明顯突破， iPhone 17 或被視為常規升級。其言論折射市場對蘋果在 AI 競賽節奏的關注，並與競爭對手於搜尋、裝置及生產力應用的布局形成對比。
簡體字加直播帶貨 有助 HKTVmall 提升身價？｜Yahoo 財經
【Yahoo 財經】HKTVmall 近月積極推直播帶貨，並在 6 月開設「淘品直送」專區，以簡體字及人民幣標價為主，部分貨品標示「內地同價」。平台同時經營小紅書帳號，定位「港漂購物樂園」趨向明確；主程式強調直播互動，簡易版則對應長者用家。市場解讀，若未來考慮資本運作或賣盤，掌握港漂客群或成議價籌碼。不過，介面語言與定價策略轉變，也考驗本地用戶體驗與商家協同。
【今日重點娛樂新聞】
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997 年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係｜Yahoo 娛樂圈
【Yahoo 娛樂圈】1997 年港姐亞軍李明慧就丈夫陳燿陽被控刑事恐嚇及襲擊致造成身體傷害一案出庭作證。她指案發前因家事爭執，翌日商討期間對方疑打爛家具，並以刀架頸；辯方則問及她服用安眠藥情況，並提到陳燿陽與兄長爭奪家族信託公司管理權。李明慧早年因傳聞與富商關係引起關注，近年鮮少公開露面。
前商台 DJ 科林患癌接受手術化療 試過「用咗半日嚟憤世」 曾扮杜如風被本尊藐爆｜Yahoo 娛樂圈
【Yahoo 娛樂圈】前商台、新城主持科林（吳浩賢）今年 5 月透露確診癌症，強調「醫囉唔係點啊」，近日再發帖報平安，指「手術做咗療已化咗」，現正休養，感謝外界關心，暫不交代病種及期數。科林以模仿旅遊節目走紅，其後轉型為 KOL 分享旅遊生活；早年因惡搞惹爭議，已公開道歉並淡化相關人設。
《三生三世》男星于朦朧驚傳墜樓身亡 工作室證實死訊｜Yahoo 娛樂圈
【Yahoo 娛樂圈】內地男星于朦朧於 9 月 11 日在北京墜樓身故，工作室傍晚發文證實，並稱經警方工作，已排除刑事嫌疑，盼外界節哀。據內媒報道，他於 9 月 10 日晚與友人聚會，凌晨返房休息後至清晨被發現意外，具體死因仍待公布。于朦朧憑《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》走紅，消息震驚粉絲圈。
