右翼政治新星柯克遇刺亡 川普呼籲各界和平回應

（法新社奧勒姆11日電） 美國右翼政治新星柯克（Charlie Kirk）遇刺案發生超過24小時後，凶嫌仍在逃。這起槍擊案使得本就分裂的美國國內情勢更加緊繃，總統川普今天呼籲支持者對此事和平回應。

川普在案發後不久曾憤怒揚言將對「激進左派」採取廣泛應對措施，但他今天告訴記者，柯克過去一直是「非暴力的倡導者」。

他說：「這就是我希望看到人們回應的方式。」

31歲的柯克是共和黨右派的超級巨星，他曾激發年輕人對川普的熱烈支持。他昨天在猶他谷大學（Utah Valley University）對廣大群眾演講時遭到槍擊身亡。

然而，率先向美國民眾宣布柯克死訊的是川普，而非執法當局，這反映出此事的高度政治性質。

不久後，川普在一段社群媒體影片向全國發表談話，稱這是「美國的黑暗時刻」。

他說：「多年來，那些激進左派人士將像查理（柯克）這樣優秀的美國人比作納粹和世上最惡劣的大規模殺人犯及罪犯。這種言論直接導致了我們現在看到的恐怖主義。」

陰謀論在網路上甚囂塵上，呼籲回歸文明的聲音與要求復仇的聲浪相互角力。

受歡迎的右翼X帳號@LibsofTikTok寫道：「這就是戰爭。」

福斯新聞（Fox News）主持人瓦特斯（Jesse Watters）昨天表示，這起刺殺事件顯示，他所屬的政治光譜正遭受攻擊。

他向觀眾提問：「無論我們接受與否，他們正與我們交戰。我們該怎麼辦才好？」