右膝前十字韌帶撕裂 NBA勇士巴特勒恐本季報銷

（法新社巴黎19日電） 根據美國媒體報導，NBA金州勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）因右膝嚴重受傷，可能將缺席本季剩餘賽程。

巴特勒在金州勇士今天以135比112擊敗前東家邁阿密熱火時，與熱火球員密契爾（Davion Mitchell）發生碰撞後倒地，需由隊友攙扶下場。

勇士隊表示，球隊將於明天公布最新傷勢進展，目前正等待隔夜核磁共振（MRI）檢查結果。

但多家媒體報導，6度入選NBA全明星賽的巴特勒前十字韌帶撕裂，本季無緣再度出賽。

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示：「大家都很擔心他的狀況，但顯然得等核磁共振報告出來才會有進一步消息。目前我們什麼都不知道。」

「全隊因傷勢消息而心情低落，大家都在等消息。」

36歲的巴特勒自去年從邁阿密加盟金州勇士，本季是他在勇士的第1個完整賽季，場均得到20.1分。