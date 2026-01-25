焦點

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻

am730

司機前方最多僅可放置兩部流動裝置新規例生效

am730
司機前方最多僅可放置兩部流動裝置新規例生效。(資料圖片)
司機前方最多僅可放置兩部流動裝置新規例生效。(資料圖片)

政府今日(25日)起收緊車廂規管，司機駕駛時不得在前方放置超過兩部流動電訊裝置，包括手機、平板及手提電腦，每部屏幕對角線長度不得超過19厘米。違例者最高可被罰款2,000元。

新規例明確指出，凡位於司機座椅前方的整個車廂空間，包括擋風玻璃、儀錶板及其他可放置裝置的位置，最多只可擺放兩部流動裝置。這些裝置不得阻礙司機觀察道路及交通情況，亦不可影響車上鏡子或顯示器等用作提供間接視野的設備。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006181/司機前方最多僅可放置兩部流動裝置新規例生效?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral

親子教育

其他人也在看

OPPO Find N6 大摺國際版曝光，盛傳香港 3月上市

OPPO Find N6 大摺國際版曝光，盛傳香港 3月上市

文章來源：Qooah.com OPPO 旗下新款摺疊屏手機 Find N6 的國際版本已蓄勢待發。該機型已在阿聯酋、新加坡等多地監管數據庫中現身，預示著其國際市場的發佈計劃正穩步推進，而有傳香港將於 3月發佈。 認證信息顯示，型號為「CPH2765」的 OPPO 新機被認為正是 Find N6 的國際版本。該裝置不僅在新加坡 IMDA 的列表中確認支援 LTE、5G、Wi-Fi 與藍牙等全套無線連接功能，還配備了 NFC 與 eSIM 技術。與此同時，它在德國萊茵 TÜV SÜD 的認證中揭示了另一項關鍵規格：將支援 80W 有線快速充電。 摺痕深度「行業最淺」，厚度有望低於9mm！OPPO Find N6 鉸鏈與輕薄設計再突破 結合國內此前爆料，Find N6 國行版本已獲得入網許可。該系列或將提供支援北斗衛星通信的特殊版本，並有望內置大容量 6k 級電池，搭配此前提及的 80W 快充方案。影像方面，手機可能搭載 2億像素主鏡及多光譜傳感器。此外，配套的 AI 手寫筆配件也增添了其作為生產力工具的可能性。 OPPO A6 Pro 5G 評測：跟 Nothing 3a Lite 怎樣選

Qooah.com ・ 1 天前
【大快活】會員手機點餐即享全單8折（即日起至30/01）

【大快活】會員手機點餐即享全單8折（即日起至30/01）

今個星期一至五，只要你係大快活會員，用手機點餐即享8折優惠！

YAHOO著數 ・ 9 小時前
一個月費用盡10大專業創意app功能 | Apple Creator Studio訂閱計劃登場

一個月費用盡10大專業創意app功能 | Apple Creator Studio訂閱計劃登場

從事各類型創作的Apple用家，應對Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro、Motion、Compressor、MainStage等專業app不會感到陌生了，但以往要逐個購買卻花費甚鉅。Apple最近宣佈推出Apple Creator Studio訂閱計劃，一個月費便可使用上述app，以及Keynote、Pages、Numbers和Freeform的進階功能，全面覆蓋影片、音樂、圖像、文字、簡報等不同創作領域。

men's uno HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）

Amazon優惠｜AI 帶動硬碟狂漲下手時機難定？主流 SSD 售價全追蹤每週更新（Samsung、Sandisk、WD、Crucial、Lexar）

生成式 AI 熱潮自 2024 年開始席捲全球，不論是 ChatGPT、影像生成還是企業伺服器部署，都引爆對高階記憶體與儲存晶片的需求。結果一連串連鎖效應湧現：從 DRAM、NAND 到硬碟原料，全線成本飆升，市場更預期 2026 年第一季仍未見頂。對一般用家而言，這場「AI 通脹」最直接的體驗，就是電腦組件價錢日日升——尤其是 SSD，價位變得難以捉摸。為幫助大家睇準下手機會，Yahoo Tech 會每週關注主流產品在 Amazon 上的售價追蹤更新，助你分析邊款仲抵買、邊款應該忍手。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
彭博分析：2026年是蘋果產品線多年來「最令人興奮的一年」

彭博分析：2026年是蘋果產品線多年來「最令人興奮的一年」

據彭博記者 Mark Gurman 報導，他認為，2026 對蘋果 (AAPL-US) 是「近年最令人興奮的一年」，產品線會同時在 Mac、iPhone、iPad、穿戴與智慧家居上大改版。在這份詳盡的展望中，蘋果不僅將啟動 Ma

鉅亨網 ・ 20 小時前
時事全方位｜交通新例生效(二)

時事全方位｜交通新例生效(二)

【Now新聞台】題目：交通新例生效嘉賓：汽總九巴分會主任黎兆聰汽總的士司機分會副主任梁達壯&nbsp;

now.com 影音新聞 ・ 1 天前
華強北 2026 大搞作！發布全球首款帶實體 SIM 卡槽的 iPhone Air

華強北 2026 大搞作！發布全球首款帶實體 SIM 卡槽的 iPhone Air

近期華強北終於成功為 iPhone Air 加入卡槽改成支援實體 SIM，將不可能變成可能。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
涉以茶葉袋藏匿冰毒走私入韓　中國團夥落網

涉以茶葉袋藏匿冰毒走私入韓　中國團夥落網

【on.cc東網專訊】南韓濟州警察廳周一（26日）宣布，抓獲試圖將4萬人份冰毒偽裝成茶葉走私入境並在國內流通的中國犯罪團夥成員及吸毒的中國人共12人，其中7人被逮捕。但此次查獲的毒品與近期在濟州海岸發現的並非同一類型，截至上月9日濟州海岸共17次發現中國茶葉袋包

on.cc 東網 ・ 8 小時前
OPPO Find X10 規格初現：標準版或迎來 2 億像素潛望長焦鏡頭

OPPO Find X10 規格初現：標準版或迎來 2 億像素潛望長焦鏡頭

手機影像技術的競爭從未停歇，近期網上流傳關於 OPPO 下一代旗艦 Find X10 系列的規格消息，引起了不少攝影愛好者的關注。根據最新的爆料顯示，OPPO 正考慮為 Find X10 的標準版機型進行重大的影像升級，其中最受矚目的莫過於可能搭載 2 億像素的潛望式長焦鏡頭。

Mobile Magazine ・ 1 天前
金管局與私隱專員公署將對部分銀行進行聯合審查

金管局與私隱專員公署將對部分銀行進行聯合審查

【Now新聞台】金管局與私隱專員公署公布新措施打擊詐騙。 金管局與私隱專員公署將深化合作，確保銀行系統及管控措施能有效應對風險，措施包括對部分銀行反詐騙系統及管控措施進行聯合審查。金管局將重點評估銀行反詐騙措施落實成效，私隱專員公署會審視銀行為保障個人資料，免受濫用及外洩而採取的資料保安措施及存取管控機制。金管局總裁余偉文指，打擊詐騙有助維護公眾對金融體系信心，雙方加強合作更有效防範騙徒濫用本港銀行體系進行欺詐行為。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
徠卡要賣了！百年相機帝國開價約10億歐元 潛在買家含中國資本

徠卡要賣了！百年相機帝國開價約10億歐元 潛在買家含中國資本

百年高階相機品牌徠卡正找尋新東家，外媒最新報導指出，徠卡兩大股東 ACM 投資公司和美國黑石集團正考慮出售徠卡相機控股權，交易估價約 10 億歐元。

鉅亨網 ・ 5 小時前

亞信科技(01675)與ABB機器人聯合發起具身智能實驗室

亞信科技(01675)宣佈，於2026年1月25日舉行亞信科技與ABB機器人聯合發起的「具身智能實驗室」成立儀式，標誌著亞信科技與ABB機器人在Physical AI（物理AI）領域的戰略合作邁入實質性落地階段。阿里雲、英偉達/NVIDIA(NVDA.US)出席儀式，將為實驗室建設提供深度技術支撐。實驗室將整合亞信科技在AI應用、5G-A通信技術和網絡安全等方面的領先優勢，ABB機器人在機器人控制方面的領先優勢，基於阿里雲的視覺—語言—動作(VLA)大模型和英偉達的仿真平台，聚焦工業仿真、Physical AI等前沿方向，着力突破智能體在複雜真實場景中的感知、決策與執行能力瓶頸，構建「技術研發—成果轉化 —產業落地」的全鏈條創新體系，多方協作全面加速Physical AI在製造業的落地應用。 (CW)

infocast ・ 1 天前
方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

方力申再為歌迷送上驚喜，於舞台上首度公開三代同堂全家福，太太葉萱（Maple）產後嘅正面照亦首次曝光，引起網民熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜

方媛拎20萬名牌袋狂掃金飾 買走三大袋目測值過百萬 網民：以為去街市買菜

天王郭富城生下三名可愛女兒的「天王嫂」方媛（Moka），早前在社交平台小紅書發布「買金日記」影片，只見她手挽炒價約20萬元的黑色Hermès Mini Kelly手袋，在金飾店狂掃貨

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

張柏芝帶3個兒子現身機場！15歲Quintus身高超車哥哥　小兒子圓臉融化粉絲

近日，有網友在機場巧遇張柏芝帶著三個兒子現身，包括18歲長子Lucas、15歲次子Quintus，以及8歲的小兒子Marcus，畫面曝光後引發討論。其中，次子Quintus的身高變化特別受到關注，站在媽媽與哥哥身旁顯得格外突出。

姊妹淘 ・ 1 天前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的

根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的

鉅亨網 ・ 18 小時前
江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

江旻憓自爆「5時起床」 是職場的人生勝利組嗎？

新一屆立法會焦點的巴黎奧運女子重劍金牌得主、旅遊界議員江旻憓，近日在立法會會議後自爆早上5時起床，向記者表示生活「越嚟越好」。事實上「5時起床」的作息管理，可稱為加入「5am Club」（5點早起俱樂部），常被視為人生成功的法則，甚至有研究指早起可帶來正面的心理影響，感覺自己「已經贏了一天」，領先還在睡覺的人；外國商界名人如蘋果Tim Cook，也屬於這種「晨型人」，不過比江旻憓還要早差不多一個小時起床

Yahoo財經 ・ 7 小時前
內地發現尼帕病毒有效藥　醫生籲春節避免赴疫區

內地發現尼帕病毒有效藥　醫生籲春節避免赴疫區

【on.cc東網專訊】印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒疫情，引起全球關注。內地醫生周二（27日）提醒，該病毒主要侵襲呼吸系統和中樞神經系統，可能人傳人，呼籲春節出行非必要不前往疫區。中國科學院武漢病毒研究所同日宣布，發現口服核苷藥物VV116對該病毒的高

on.cc 東網 ・ 8 小時前
鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚

鄭秀文罕晒合照與雷頌德梁漢文蘇永康太太相聚 網民：點解可以越嚟越靚

影后兼樂壇天后鄭秀文（Sammi），近期忙於灌錄新專輯及宣傳有份主演嘅賀歲片《夜王》之外，佢仲與一班好朋友相聚。事後Sammi更喺社交網站上載合照，與網民分享相聚喜悅。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
超巨型鱷龜被人遺棄漁塘　義工倡規定養龜須植晶片防遺棄

超巨型鱷龜被人遺棄漁塘　義工倡規定養龜須植晶片防遺棄

【動物專訊】胡亂飼養外來物種又隨意遺棄的事件經常發生，不但損害原生生態，也讓動物無辜受傷害，元朗大生圍一個漁塘有人遺棄一隻長達100厘米、重達85公斤的巨型鱷龜，身長逾半個人高，動物救援機構「龜途」從漁護署中救出該鱷龜，避免了他遭人道毀滅的命運，並將他命名為Yoshi。龜途創辦人阿邦形容這是他歷來所救最巨型的龜，坦言香港城市不適合飼養這類頂級掠食者外來物種，但卻經常收到被遺棄鱷龜個案，他促請政府嚴厲規管，並引入晶片制度，確保龜隻福利及防止遺棄問題。 阿邦在1月13日收到多名市民求助，指元朗大生圍一個漁塘有多條魚無故減少，又發現斷成兩截的死魚，在放水赫然發現一隻十分巨大的鱷龜，結果有人報警，警方召來漁護署人員捕捉鱷龜。阿邦得知鱷龜被捕捉後，聯絡多個相關部門，終成功從漁護署接走了鱷龜，並命名為Yoshi。 他形容Yoshi身型十分巨大，是他歷年所救的龜中最大的一隻，身長達100厘米，重量高達85公斤，估計已30歲。Yoshi的背甲磨損，上顎斷裂，傷勢嚴重，阿邦估計可能是漁護署人員捕捉和搬運時造成，現時需每日消毒清洗，並需根據康復情況考慮手術。他估計康復期會較漫長，需以年計，現階段只能餵食細

香港動物報 ・ 1 天前