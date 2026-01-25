錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
司機前方最多僅可放置兩部流動裝置新規例生效
政府今日(25日)起收緊車廂規管，司機駕駛時不得在前方放置超過兩部流動電訊裝置，包括手機、平板及手提電腦，每部屏幕對角線長度不得超過19厘米。違例者最高可被罰款2,000元。
新規例明確指出，凡位於司機座椅前方的整個車廂空間，包括擋風玻璃、儀錶板及其他可放置裝置的位置，最多只可擺放兩部流動裝置。這些裝置不得阻礙司機觀察道路及交通情況，亦不可影響車上鏡子或顯示器等用作提供間接視野的設備。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1006181/司機前方最多僅可放置兩部流動裝置新規例生效?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
