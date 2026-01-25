司機前方最多僅可放置兩部流動裝置新規例生效

文章來源：Qooah.com OPPO 旗下新款摺疊屏手機 Find N6 的國際版本已蓄勢待發。該機型已在阿聯酋、新加坡等多地監管數據庫中現身，預示著其國際市場的發佈計劃正穩步推進，而有傳香港將於 3月發佈。 認證信息顯示，型號為「CPH2765」的 OPPO 新機被認為正是 Find N6 的國際版本。該裝置不僅在新加坡 IMDA 的列表中確認支援 LTE、5G、Wi-Fi 與藍牙等全套無線連接功能，還配備了 NFC 與 eSIM 技術。與此同時，它在德國萊茵 TÜV SÜD 的認證中揭示了另一項關鍵規格：將支援 80W 有線快速充電。 摺痕深度「行業最淺」，厚度有望低於9mm！OPPO Find N6 鉸鏈與輕薄設計再突破 結合國內此前爆料，Find N6 國行版本已獲得入網許可。該系列或將提供支援北斗衛星通信的特殊版本，並有望內置大容量 6k 級電池，搭配此前提及的 80W 快充方案。影像方面，手機可能搭載 2億像素主鏡及多光譜傳感器。此外，配套的 AI 手寫筆配件也增添了其作為生產力工具的可能性。 OPPO A6 Pro 5G 評測：跟 Nothing 3a Lite 怎樣選

Qooah.com ・ 1 天前