司機用新能源車自動停車 疑失控直衝魚池

【on.cc東網專訊】內地周日（7日）有網傳影片顯示，有司機將小米新能源車駕駛至釣魚場旁邊，落車後利用自動路邊停車功能，詎料車輛差點直接開入魚池內。司機見狀感到十分無助，需要拖吊車到場協助，將車輛吊回岸上。

網傳影片顯示，當時車主與好友開車前往釣魚池，車停路中央後落車，並隨即開啟自動停車。詎料車輛自動轉動車輪，直接向魚池方向開，車輛半掛在池邊，前輪已浸泡在水中。車主見狀立即衝回車邊，但也無法將車輛駛回道路，最終只能通知吊車協助。

廣告 廣告

全程被釣魚池老闆安裝的閉路電視拍攝下，也有在場民眾開直播。有網民留言稱，車主在這種場景用自動泊車，「我服了」。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】