司法大刀揮向鮑爾 葉倫、柏南奇發聲力挺

（法新社華盛頓12日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）前主席葉倫、柏南奇等人今天同聲譴責司法部對現任主席鮑爾展開刑事調查，稱這項「史無前例的舉措」企圖削弱聯準會獨立性。

兩名共和黨參議員也加入抨擊行列，質疑司法部對鮑爾（Jerome Powell）進行調查的可信度。美國總統川普一再批評鮑爾未如其願大幅調降利率，甚至威脅將予以開除。

鮑爾昨天透露，司法部已就他去年6月在國會作證、涉及聯準會總部大樓整修計畫一事發出大陪審團傳票，並威脅對他提出刑事訴訟。

此次調查核心是聯準會百年老建築的翻修工程，全案於2022年動工，預計2027年完工，據估將比預算超支近7億美元，整體花費約為25億美元。

Fed前主席柏南奇（Ben Bernanke）、葛林斯潘（Alan Greenspan）、葉倫（Janet Yellen）和多名曾任財政部長的前官員今天在聯合聲明中說，這項史無前例的行動企圖利用檢方攻擊，來破壞聯準會的獨立性。

聲明補充說：「這種做法在制度薄弱的新興市場國家司空見慣，其結果往往會對通膨和經濟造成嚴重負面影響。這種做法在美國無立足之地。」

鮑爾昨天罕見發表強硬聲明，指整修工程和國會證詞都只是「藉口」，真正目的在於施壓聯準會配合川普的貨幣政策。

鮑爾說：「刑事指控的威脅，實因聯準會依據對公共利益的最佳評估設定利率，而非遵循總統喜好。」他也承諾將「無懼政治、盡責履行職務」。

共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）表示，除非這道法律問題「完全獲得解決」，否則他將反對任何聯準會人事提名，包括下一任主席。

他說：「現在受到質疑的是司法部的獨立性和信譽。」

共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）支持提里斯的主張，認為這項調查「不過是脅迫手段」。聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）則稱這是對聯準會獨立性的攻擊。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級經濟研究員魏塞（David Wessel）警告，如果聯準會受川普掌控，後果將不堪設想。民選政治人物可能傾向在選前壓低利率以刺激經濟，而聯準會的使命是控制通膨和實現充分就業。

魏塞告訴記者：「如果川普成功影響聯準會，美國經濟可能出現更嚴重的通膨，全球投資人對國債的信心也會下降。」

鮑爾的聯準會主席任期將於今年5月結束，但他的聯準會理事任期將持續至2028年1月31日。川普昨天表示，他對司法部調查鮑爾一事並不知情。（編譯：劉文瑜）