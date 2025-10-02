為什麼有人吃冰沒事、有人卻經痛？中醫揭關鍵在體質，急救法、生活調理4招一次看

為什麼同樣是吃冰，有些女生吃冰沒事，依舊月月順暢無礙，有些人卻引爆經痛、經血量減少，甚至還伴隨手腳冰冷、腰痠腹冷與疲倦？這背後其實和體質息息相關。當身體出現這些警訊時，該如何在日常生活中快速調理、舒緩不適，成為許多女性最關心的課題。

1.體質差異

陽氣充足、氣血暢旺的人：即使吃冰，身體有能力把寒邪驅散掉，所以影響不大。

陽氣不足、氣血虛弱的人：遇到寒邪就像「火力不足」，寒氣停留在子宮，導致經血不暢，出現腹冷、經痛。

2.寒濕積聚

有些人本身脾胃功能弱，水濕代謝差，吃冰後寒濕更容易囤積於下焦，造成月經量少、血塊多、痛經。

3.子宮環境差異

中醫認為「寒則凝、氣滯則痛」。若子宮環境偏寒，經血就像河流結冰，流得不暢，自然痛經。

廣告 廣告

而氣血充盈、陽氣旺盛的人，子宮「有暖流」，經血就能順暢排出。

當下急救調理（經痛或吃冰後不適時）

1.熱敷下腹

用熱水袋敷小腹，可溫經散寒、促進血液循環。

2.熱薑茶或桂圓紅棗茶

薑能驅寒，桂圓紅棗能補氣血，改善手腳冰冷、腹冷。

3.泡腳

晚上用熱水泡腳（可加薑片或艾草），幫助溫經通絡。

4.避免冷飲與生冷食物

特別是月經前後與月經期，這時子宮最怕寒。

平時生活上的調理建議

1.飲食

少吃冰品、生菜沙拉、冷飲。

多攝取溫熱性食材：薑、蔥、羊肉、紅棗、桂圓、黑糖等。

2.作息

保持規律睡眠，避免熬夜，因為「腎主生殖」，熬夜最耗腎氣。

3.運動

建議多做核心運動、瑜伽、快走，促進骨盆腔血液循環。

4.日常保養

可以常喝薑茶（驅寒）。

若症狀明顯，建議找中醫師辨證調理，常見有「氣滯血瘀型」或「寒凝血瘀型」。

總結觀點：

吃冰會不會經痛，關鍵不在冰本身，而在體質強弱與子宮環境。

陽氣足、氣血暢 → 吃冰影響小。

陽氣虛、體質寒 → 吃冰後經血不暢，就容易經痛、經量減少。

所以「不能吃冰」並非絕對，而是要看體質。若出現手腳冰冷、經痛、月經量少、腰痠、疲倦等症狀，就是身體寒氣過重的訊號，要靠溫補與生活調理來改善。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

延伸閱讀

經期前中後飲食全攻略！中醫教妳正確食補法，舒緩經痛、氣血順暢

子宮不快樂，身體發警訊！中醫揭「6大生活養護法」，全方位守護女性健康