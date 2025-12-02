【吃茶三千】全新芋頭系列打卡活動 即享第2杯半價優惠（只限05/12）

吃茶三千由12月5日起推出全新芋頭系列，由台灣直送的大甲芋頭，再用鳳眉紅茶、松針綠茶配製出4款芋頭特色茶飲。同時推出一日限定打卡優惠活動，凡購買芋頭系列飲品，在Instagram或小紅書上發布有關貼文或者reels，再加指定tag，即可享決明烏龍奶蓋或水仙百香果第二杯半價優惠。

【吃茶三千】全新芋頭系列打卡活動 即享第2杯半價優惠（只限05/12）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/12/05

廣告 廣告

地點：吃茶三千香港分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso