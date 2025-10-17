【吃茶三千】葡萄柚系列飲品買一送一（只限17/10）

吃茶三千推出一日限定優惠！人氣葡萄柚系列飲品指定店舖買一送一，分店包括尖沙咀海港城、荃灣CityWalk、銅鑼灣時代廣場、旺角618、新蒲崗Mikiki、沙田科學園，每店每日首50位顧客可享優惠，只需用小紅書筆記或IG poster追蹤和打卡，每個account可兌換一次優惠。

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：只限2025/10/17

廣告 廣告

地點：尖沙咀海港城、荃灣CityWalk、銅鑼灣時代廣場、旺角618、新蒲崗Mikiki、沙田科學園吃茶三千分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit