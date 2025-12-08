吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助

麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。

高晧宇在YouTube頻道「Dr. Daniel Kao 高醫師說 X 好康中醫」指出，研究招募多位健康成年人，將他們分為三組，每組均攝取100公克麵包，但分別搭配水、紅茶或檸檬汁。結果顯示，搭配檸檬汁的組別，不僅血糖高峰明顯降低，血糖上升的速度也比其他組別緩慢，提供身體更充裕的反應時間。

廣告 廣告

（圖片來源：Pexels）

為何檸檬汁能達到這種效果？高晧宇解釋，關鍵在於檸檬汁的酸性物質可以抑制「α-澱粉酶（Alpha-Amylase）」活性，這種酵素是分解澱粉並快速提升血糖的主要因素。酸味抑制澱粉分解，讓血糖不會短時間內劇烈上升，形成更平緩的血糖曲線。

除了檸檬汁，高晧宇也提到，生活中其他酸味食物或飲品也有類似作用。例如餐中適量加入醋，或運用中醫藥食同源的食材如烏梅、五味子，都可能幫助血糖控制。將這些酸味食材融入日常飲食或茶飲中，是簡單又實用的控糖小技巧。

台灣糖尿病盛行率高，根據國民健康署2019至2023年國民營養健康狀況調查，20歲以上國人糖尿病盛行率達12.8％，換算下來每10人就有超過1人罹患糖尿病。對於希望控制血糖的人來說，吃麵包搭配檸檬汁或其他酸味食物，是一個簡單易行、科學有效的飲食方法，有助於避免血糖劇烈波動，兼顧健康與生活便利。

延伸閱讀

怕水果太甜不敢吃？研究發現「芒果竟有助血糖控制」，吃它比低糖穀物棒更好！

早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車