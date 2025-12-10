吃8隻死掉大閘蟹中毒！喬任梁親爸緊急送醫

▲喬任梁在2016年離世，死因曾遭疑是虐殺致死，雖然父母否認，但還是有許多網友保持質疑態度。而近日竟傳出喬任梁親爸吃8隻死掉大閘蟹後中毒，還高燒到41度緊急送醫。（圖／微博@喬任梁）

[NOWnews今日新聞] 中國男星喬任梁於2016年9月16日過世，死因還曾被懷疑遭到虐殺，但他的父母否認，表示兒子是因憂鬱症離世。而至今已過去9年，喬任梁父母及親朋好友、粉絲，仍會每年都聚在一起，為他過冥誕，訴說對喬任梁的思念。但不料近日竟傳出喬任梁爸爸因吃了放了3天的8隻死掉大閘蟹，而食物中毒緊急送醫，病情不斷反覆，原本已經退燒，又突然變嚴重，還高燒到41度，讓外界都非常擔心。

喬任梁爸爸原本已經退燒、不再嘔吐，但晚上又再度發燒，還燒到41度，趕忙前往醫院，只見他虛弱躺在病床上，透露自己吃了10隻大閘蟹，其中8隻都是死的。據悉，喬爸爸因為捨不得丟已經放在家裡3天的大閘蟹，所以決定吃掉，沒想到出現食物中毒的狀況，病情不斷反覆，就連醫生也說情況嚴重，必須住院。

▲喬任梁親爸近日因吃8隻死掉大閘蟹後，因食物中毒送醫。（圖／微博@紅薯視頻）

喬爸爸吃死蟹送醫 專家提醒螃蟹死後細菌會迅速繁殖

而對於喬爸爸的狀況，專家也提醒螃蟹死後體內細菌會迅速繁殖，並產生毒素，即使用高溫烹煮也難以完全消除，容易引發嘔吐、腹瀉、發燒等中毒症狀。螃蟹最好現買現做，熟蟹在室溫下存放勿超2小時，吃剩的需馬上冷藏並盡快食用。食用螃蟹後如出現腹痛、發熱等不適，應警惕細菌感染，必須盡快就醫。

于朦朧之死陰謀論瘋傳 喬任梁也曾被懷疑遭虐殺

于朦朧在9月11日身亡後，陰謀論頻傳，還有不少人聯想到於2016年9月16日過世、也曾被懷疑遭到虐殺的喬任梁，雖然他的父母否認，表示兒子是憂鬱症離世，但部分網友還是採取不信態度。

據悉，喬任梁離世後，有網友稱他生前曾遭虐待，少了一隻手、肚子凹陷等，並點名林更新、王思聰、包貝爾等人都在場，但都沒有任何證據。不過當時喬任梁父母已出面否認兒子是遭到他殺、以及肢體殘缺、遭虐待等傳聞。

