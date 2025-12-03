各位港爸港媽有救喇！Trip.com 親子餐廳攻略：放電食飯兩不誤，香港深圳七大精選！

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
各位新手爸媽同埋老手爸媽，你哋係咪成日都為咗週末「帶小朋友去邊好」而頭痕呢？想搵個地方，既可以俾班「小怪獸」盡情跑盡情玩，玩到筋疲力盡，又可以俾大人安安靜靜咁嘆番餐好嘢，呢個願望真係好似好遙遠！傳統餐廳怕小朋友悶、遊樂場啲嘢食又麻麻地... 幸好，而家高質素嘅親子餐廳越開越多，終於完美解決咗呢個「兩難局面」！Trip.com 今次就為大家精心整理咗一份超詳盡嘅香港及深圳親子餐廳攻略，入面收錄嘅餐廳，唔單止有波波池、沙池、滑梯等頂級玩樂設施，連兒童餐單都係經過考究，集美學、啟智、美食於一身！無論你係想喺香港本地尋找週末樂土，定係計劃北上深圳嚟個超值親子遊，呢份攻略都係你最強嘅後盾！！
精華濃縮！香港 & 深圳7大人氣親子餐廳推介
為咗方便各位家長快速掌握重點，以下係香港同深圳最受歡迎嘅七大親子餐廳資訊，全部都係放電兼食飯嘅好地方！
香港區精選
Donut Playhouse @ K11 MUSEA
主要玩樂設施：巨型滑梯、室內電動車、互動遊戲
必試推介菜式：各式冬甩、迷你漢堡兒童餐
人均價格：$250 - $400
大樹先生的家 Mr. Tree
主要玩樂設施：大型波波池、繩索橋、水池沙池
必試推介菜式：兒童定食、義大利麵
人均價格：$120 - $350
Origami Kids Cafe (紙飛機親子餐廳)
主要玩樂設施：大型波波池、攀爬架、主題工作坊
必試推介菜式：日式洋食、飛機造型兒童餐
人均價格：$200 - $350
炑八韓烤親子餐廳
主要玩樂設施：韓屋主題遊樂區、韓服體驗
必試推介菜式：韓式烤肉、兒童主食
人均價格：$250 - $400
Jello & Mellow
主要玩樂設施：馬卡龍色系波波池、滑梯、廚房玩具
必試推介菜式：All Day Breakfast、精緻甜品
人均價格：$200 - $350
深圳區超值之選
Meland Club
主要玩樂設施：超大型綜合遊樂園、迷宮
必試推介菜式：園內設有多個餐飲站點（選擇豐富）
人均價格：¥400 - ¥600
Neobio 奈爾寶
主要玩樂設施：夢幻城堡、星空圖書館
必試推介菜式：精緻西餐、造型兒童餐
人均價格：¥400 - ¥600
尖沙咀親子餐廳：維港海旁嘅玩樂天堂
首先，我哋嚟睇吓香港區。尖沙咀作為國際遊客同本地人最集中嘅核心地帶，除咗買嘢之外，其實仲收埋咗好多頂級親子玩樂空間。特別係喺維港海旁嘅文化藝術地標 K11 MUSEA 入面，佢嘅親子設施絕對係城中焦點，係你開啟香港親子美食之旅嘅第一站！
🎠 甜甜圈劇場 Donut Playhouse @ K11 MUSEA：藝文風夢幻樂園
Donut Playhouse 好威水咁坐落喺 K11 MUSEA 呢個藝術殿堂度。佢最勁嘅地方係將高端設計同兒童遊樂設施完美Crossover！成個場地充滿未來感同創意，個美學設計真係唔係一般連鎖店可以比。
隔離嘅 Donut Café 有齊精緻輕食、甜點同咖啡，特別係佢哋嘅招牌冬甩，外形又靚又可愛，味道仲要好有水準！兒童餐設計都好有心思，營養均衡又夠趣味。喺度，家長可以對住個維港海景，真正靜靜地嘆吓嘢食，小朋友就可以喺一個安全又夠啟發性嘅環境入面盡情探索。
親子玩樂設施有咩玩？
巨型鞋子滑梯： 呢個核心設施由丹麥得獎團隊 MONSTRUM 打造，造型獨特又好玩，小朋友一見到就會爭住去玩！仲係影靚相嘅必去打卡點！
數碼互動體驗： 玩樂同科技結合，等小朋友喺虛擬世界入面互動，真正做到寓教於樂。
Donut Café： 咖啡廳設計得好巧妙，就喺玩樂區隔離，家長可以透過玻璃窗輕鬆睇住班「小怪獸」玩，享受難得嘅悠閒時光。
圖片來源：Oh!爸媽
實用資訊：
收費（入場）：平日（一至五）：$220 / 40分鐘；假日（六、日及公眾假期）：$280 / 60分鐘（包1大1小）。
營業時間：星期一至日 11:00 - 19:00。
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 地下 G050 號舖。
九龍親子餐廳：過江龍同韓燒主題都有！
除咗 K11 MUSEA 呢啲精品之選，成個九龍區嘅親子餐廳選擇真係多到你數唔晒！由台灣紅到過嚟嘅人氣王，到區內嘅隱世寶藏，甚至係全港首創嘅韓燒主題都有，肯定滿足到唔同家庭嘅喜好！
大樹先生的家 Mr. Tree：台灣過江龍，0-6歲幼兒放電天堂
如果要講香港親子餐廳界嘅殿堂級名字，嚟自台灣嘅 「大樹先生的家 Mr. Tree」 絕對榜上有名！佢專門為 0至6歲 嘅低齡幼童設計，所有設施嘅高度同細節都好考究，安全又好玩。
餐廳嘅兒童定食係健康又美味，營養好均衡。家長可以輕鬆嘆住意大利麵或燉飯，透過玻璃窗睇實喺遊戲區玩到癲嘅小朋友。對於新手爸媽嚟講，呢度絕對係帶小寶寶「出城」初體驗嘅最好選擇。佢哋喺荔枝角同銅鑼灣都有分店，一開張即刻成為媽媽圈嘅熱門話題！
圖片來源：trip.com用戶@Vistamika
親子玩樂設施有咩玩？
超大型波波池： 呢個係佢哋嘅招牌設施，波波多到你數唔晒！仲會定期清洗消毒，衛生方面家長可以放心晒。
繩索橋與滑梯： 設有小型歷奇設施，等小寶寶可以挑戰吓體能。
水池與白砂池： 設有玩水區同用安全物料嘅「沙池」，提供多樣化嘅感官刺激。
幼兒專區： 專為 0-24個月 寶寶而設嘅爬行區同益智玩具，好貼心！
圖片來源：trip.com用戶@Vistamika
實用資訊：
收費：7歲以上每位最低消費 $120+10%；0-6歲小孩玩樂區清潔費：平日$59；假日$79。
場次：每日分四個時段開放（9:30-12:00 / 12:30-15:00 / 15:30-18:00 / 18:30-21:00），建議早啲預訂。
地址：荔枝角D2 Place 二期 / 銅鑼灣皇室堡。
Origami Kids Cafe：啟德新區嘅日系「紙飛機親子餐廳」
Origami Kids Cafe 憑住佢個招牌嘅紙飛機主題出名，大家又叫佢做 「紙飛機親子餐廳」。佢嘅餐飲水準喺眾多香港親子餐廳入面絕對名列前茅！主打精緻日式洋食，意粉、燴飯、漢堡扒都做得好用心，兒童餐仲會用可愛嘅飛機造型餐盤，等小朋友食慾大增！
餐廳環境開揚，採光度極高，座位區同玩樂區分得好清晰，家長可以安心食飯。最重要嘅係，佢哋對衛生要求好嚴格，員工會定時清潔消毒，住喺九龍區嘅媽媽們真係好鍾意嚟呢度聚會！
圖片來源：BistroChat
親子玩樂設施有咩玩？
大型波波池及滑梯： 以柔和色系為主調，安全又靚。
木製玩具區： 有好多高品質嘅木製玩具同煮飯仔套裝，啟發小朋友嘅想像力。
攀爬及繩網區： 啱晒年紀大少少嘅小朋友挑戰體能。
定期工作坊： 仲會唔定期舉辦親子手作班、烹飪班等等。
圖片來源：Oh!爸媽
實用資訊：
收費：平日小童入場費 $138，成人免入場費，餐飲最低消費 $150/人。週末小童 $198，成人餐飲最低消費 $180/人。（1歲以下免費入場，8歲或以上當成人收費）。
營業時間：星期一至週五 11:15 - 20:00；週末及公眾假期 10:00 - 21:00。
地址：香港九龍灣承豐道 啟德郵輪碼頭 33號。
炑八韓烤親子餐廳：全港首創，著韓服 BBQ 放電！
想同小朋友食韓燒，又怕油煙大、地方逼？位於觀塘嘅 「炑八韓烤親子餐廳」 絕對打破你嘅想像！呢度將正宗韓式燒烤同兒童樂園完美結合，一開張就成為區內熱話。餐廳以傳統韓屋為設計，好似瞬間去咗韓國咁！「炑八」主打高質韓式燒烤，仲有非辛辣嘅兒童主食。喺度，爸爸可以滿足食肉獸慾望，小朋友可以盡情放電，媽媽仲可以瘋狂打卡，完美滿足全家願望！
圖片來源：Openrice
親子玩樂設施有咩玩？
韓屋主題遊樂區： 有小型波波池、玩具車路軌、迷你廚房等等，五臟俱全。
親子韓服體驗： 呢個係最大亮點！免費提供多套精緻嘅成人同小童韓服，一家人齊齊變身「韓國家人」，喺靚景前影相打卡！
圖片來源：WOOM
實用資訊：
人均價格：約 $250 - $400。
營業時間：星期一至日 12:00 PM - 11:00 PM (建議先查詢遊樂區開放時間)。
地址：觀塘鴻圖道90號2樓。
港島親子餐廳：兼顧品味與玩樂的選擇
Jello & Mellow：北角馬卡龍色系嘅夢幻親子國度
位於鰂魚涌嘅 Jello & Mellow，係近年港島區人氣極高嘅親子餐廳。佢成功之處係準確咁捉住咗現代父母嘅審美！成個空間以溫暖嘅 馬卡龍色系 嚟做主調，設計感十足，影相打卡一流。
餐飲方面，提供西式輕食、All Day Breakfast、意粉同各式精緻甜品，無論賣相定味道都好有水準。餐廳有最低消費同劃分時段，確保每位客人都坐得舒服。呢度唔單止係小朋友嘅樂園，更加係媽媽們放鬆身心、嘆下午茶嘅理想社交空間。
圖片來源：Openrice
親子玩樂設施有咩玩？
標誌性波波池： 粉色同薄荷綠色為主嘅波波池同小型滑梯，係小朋友嘅最愛。
迷你廚房及超市： 仿真嘅煮飯仔區域，等小朋友玩角色扮演。
閱讀角落： 適合鍾意靜態活動嘅小朋友，提供多款兒童繪本。
圖片來源：FoodPanda
實用資訊：
收費：成人入場費 $108，小童入場費 $38（6個月至8歲適用，6個月以下免費），每位設有最低消費 $100。
營業時間：星期一至日 12:00 - 20:30。
地址：鰂魚涌英皇道1001號1001 King's Road 9樓
北上超值放電之選：深圳大型親子樂園
近年深圳嘅親子設施發展真係快到你唔信，無論係規模、設計定係性價比，對香港家庭都有極大嘅吸引力。所以，週末北上深圳嚟個短途親子遊，已經成為好多香港家庭嘅新常態！
Meland Club (深圳店)：親子界嘅「愛馬仕」級室內遊樂園
Meland Club 喺內地被譽為親子樂園界嘅 「天花板」，深圳分店更加係好多港人北上必去嘅朝聖地。佢唔只係個遊樂場，直情係一個結合遊樂、育兒、精緻餐飲同社交功能嘅龐大綜合體！
園區入面設有多個餐飲區域，食物水準好高，遠超普通樂園嘅快餐。家長可以喺優美嘅環境度享受美食，小朋友就可以喺專業人員看顧下安全咁繼續玩！雖然門票貴啲，但因為設施規模龐大，提供嘅頂級體驗絕對係物超所值！
親子玩樂設施有咩玩？
超巨型遊樂空間： 佔地幾千平方米，入面有幾十個主題區域，包括迷宮攀爬城堡、高度還原嘅模擬城市（有超市、醫院等）、夢幻換裝屋同大型波波池等等，玩足成日都唔會悶！
高科技互動遊戲： 引入大量 AR、VR 互動投影遊戲，科技感十足。
閱讀區與劇場： 設有設計感極強嘅圖書館同定時上演兒童劇嘅小劇場。
實用資訊：
人均價格（參考）：門票約 ¥300-500（一大一小），餐飲約 ¥100-150/人。
地址：深圳市福田區皇崗路5001號 深業上城 F3。
Neobio 奈爾寶家庭中心 (深圳店)：童話式夢幻美學空間
Neobio 奈爾寶 係另一個同 Meland Club 齊名嘅頂級親子樂園品牌，佢以無與倫比嘅 夢幻設計美學 同對細節嘅極致追求而聞名。園區每個角落都好似從童話世界走出來咁！
奈爾寶嘅餐廳同樣延續咗夢幻風格，提供精緻西餐同造型可愛嘅兒童餐。用餐區巧妙地融入遊樂區之中，家長可以一邊享受美食，一邊輕鬆睇實小朋友。佢唔只係玩樂，仲注重喺充滿美感嘅環境中，潛移默化咁進行審美教育。
圖片來源：trip.com用戶@長崎梁美
親子玩樂設施有咩玩？
星空模擬圖書館： 奈爾寶嘅標誌性區域，好似置身喺銀河之中！
水動力玩樂區： 俾小朋友著上防水衣，體驗科學玩水嘅樂趣。
職業體驗區： 精緻度極高，道具一應俱全。
大型攀爬區及滑梯： 設計同樣充滿心思，結合咗美感同挑戰性。
圖片來源：trip.com用戶@carmen tsui
實用資訊：
人均價格（參考）：門票約 ¥300-500（一大一小），餐飲約 ¥100-150/人。
地址：深圳市福田區福華一路348號 卓悦中心 西區 F1。
