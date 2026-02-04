外遊注意！各國入境違禁品清單：台灣加熱煙罰百萬／韓國止痛藥當毒品／美國禁出奇蛋／澳紐動植物品檢疫

Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
計劃出國旅遊，整理行李時總會想帶些手信或自用品，但大家知道嗎？別以為只有武器、危險藥物或瀕危物種等違禁品才會被拒入境。事實上，各國海關的禁令往往藏在細節裡。普遍而言，肉類（含真空包裝及即食麵）、新鮮蔬果、種子及動植物製品都是全球通用的禁運紅線。若不慎帶了肉乾或火腿，輕則面臨高額罰款，重則可能沒收甚至監禁。
像2026年2月1日起，台灣對於加熱煙的入境規定有所調整，雖然開放年滿20歲旅客限量攜帶200支免稅入境，但只限於「台灣免稅店購買」的指定產品。此外，澳洲與紐西蘭的動植物檢疫、美國對Kinder出奇蛋的封殺，以及韓國對特定成分止痛藥的嚴格管控，都可能令你意想不到。不想未入境就被打五十大板，出發前要熟讀各國禁品。
台灣｜嚴格限制加熱煙與肉類防線
由2026年2月1日起，台灣正式執行「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」修正案。根據新規定，20歲以上旅客可攜帶200支加熱煙免稅入境，但重點來了，必須是在台灣免稅店購買、經衛生福利部核定通過健康風險評估的指定產品。
換句話說，所有在台灣以外地方購買的加熱煙，包括日本、韓國等地的產品，即使品牌相同，都完全禁止攜帶入境。違規者將面臨台幣5萬元至台幣500萬元（約港幣1.2萬元至約港幣124萬元）罰款，最誇張的是，即使只帶一支都可能被罰到頂。至於電子煙，台灣繼續維持全面禁止政策，同樣最高罰台幣500萬元。
除了煙草類產品，台灣對食品和動植物產品同樣嚴格。所有禽畜肉類及其加工品都禁止入境，包括港人常帶的臘腸、肉乾、肉鬆蛋卷、含肉即食麵等。未加工的動物產品如骨骼、毛皮、羽毛也在禁止之列。植物方面，任何具發芽能力的都不能帶，包括多肉植物、人參、蓮藕、番薯、竹筍、新鮮花卉、未煮熟的帶殼花生等。特別提醒大家，連新鮮菇類、有機肥料、土壤、木材、活體昆蟲，以及栽培介質如泥炭土等，都屬於容易被忽略的違禁品類別。
台灣財政部關務署
網址：按這裏
韓國｜日牌熱銷止痛藥竟與「毒品」掛鈎
不少人遊日時，都習慣購買EVE的止痛藥作常備藥。然而，韓國海關加強了對含有麻醉成分藥品的打擊力度。根據韓國《精神藥品法》，EVE系列部分藥品含有的「丙烯異丙乙酸尿」（Allylisopropylacetylurea）成分，雖然能有效加強止痛，但在南韓被歸類為具鎮靜作用的精神藥品（巴比妥類），屬列管毒品成分之一。
韓國關稅廳宣布禁止國內進口相關藥品。若旅客攜帶含有此成分的EVE止痛藥入境，海關將會扣留之飾還留下違規記錄。韓國海關警告，大量攜帶可能面臨刑事調查。建議有需求的旅客，應選擇不含此成分EVE系列中的「Three Shot」不含這種成分，仍可攜帶，或直接在當地藥房購買。
除了特定藥品，韓國對肉類製品的管制同樣嚴格，為防範非洲豬瘟和禽流感，所有肉類製品包括肉乾、肉鬆、臘腸、含肉的即食麵等一律禁止入境。未申報被查獲，首次罰款500萬韓圜（約港幣2.8萬元），最高可罰1,000萬韓圜（約港幣5.6萬元）。
韓國關稅廳
網址：按這裏
澳洲與紐西蘭｜全球公認最嚴苛的動植物檢疫
兩國對於生物安全檢疫堪稱全球最嚴，兩國對動植物產品幾乎零容忍。所有肉類製品包括真空包裝的臘腸、肉乾、含肉泡麵，以及乳製品如全蛋、蛋粉、皮蛋、鹹蛋、未經高溫消毒的芝士等，一律禁止攜帶。
特別要注意的是蜂蜜製品：所有蜂蜜、蜂膠、蜂王漿、花粉、蜂巢都在禁止之列。中藥材方面，燕窩、鹿角、鹿茸等都不能帶。新鮮蔬果、種子、花粉、植物根莖、土壤更是絕對禁止。
值得注意的是連沾有泥土的戶外用品（如登山鞋、露營帳篷）都必須誠實申報。在紐西蘭，若嬰兒奶粉非原封罐裝，亦會被攔截。
澳洲旅遊局
網址：按這裏
紐西蘭Traveller Declaration
網址：按這裏
美國｜經典Kinder出奇蛋竟成違禁品
Kinder出奇蛋出奇蛋雖然是不少港人的童年回憶，但在美國卻是違禁品！原因在於美國FDA法例規定，「甜食中不可完全包裹非營養成分物質（如玩具）」，除非該物質具備實際用途且不具危險。並認為出奇蛋內的細小玩具可能導致兒童噎到，因此禁止携帶入境。
美國海關的其他規定同樣嚴格，所有肉類及其製品都禁止入境，包括肉乾、肉鬆、火腿、含肉即食麵、肉糭、含肉月餅等。新鮮蔬果、種子、土壤一律禁止。特別要注意的是，液體乳製品和奶粉都不能帶，只有商業包裝的固態芝士和牛油例外。
至於中藥材方面，含有人參、鹿茸等保育類動物成分，或寄生類植物的都禁止入境。燕窩、河豚、含可卡因成分的食物（如部分陳皮）同樣在禁止之列。而現金超過10,000美元（或等值外幣）必須申報，仿冒品、盜版品、色情物品、槍械彈藥當然更不用多說。海鮮類相對寬鬆，魚、蝦、蟹等可攜帶生鮮或冷凍品，但需確認無病疫。即食麵可以帶素食或海鮮口味，但調味包不能含肉。
美國海關暨邊境保護局
網址：按這裏
