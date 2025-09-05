各種轉職！蘇政倫在信義房屋闖出新人生

▲信義房屋蘇政倫轉換跑道加入房仲業，為自己立下「月薪10萬元、挑戰管理職」的目標。去年他一舉拚成千萬經紀人並選上店主管，不僅圓了自己的夢，還帶媽媽參加公司舉辦的免費海外獎勵旅遊。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋內湖文德店長蘇政倫曾是門下有近50位學生的音樂老師，但退伍後學生只剩4人，為了生計雖繼續兼課，仍不得不先到手搖飲料店打工，靠著努力，短短半年升任組長；不過，餐飲業升遷與待遇較受限制，工作內容也很重複，「難道我一輩子只能這樣？」憑著不服輸、想闖出一番成績的鬥志，他轉換跑道加入房仲業，為自己立下「月薪10萬元、挑戰管理職」的目標。6年多來雖經歷業績低谷，靠著服務客戶帶來的成就感，去年一舉拚成千萬經紀人並選上店主管，不僅圓了自己的夢，還「加碼」帶媽媽參加公司舉辦的免費海外獎勵旅遊。

蘇政倫大學主修打擊樂、副修古典吉他，大學時期就在音樂教室任教，最高曾收近50位學生。當兵一年退伍後，學生只剩4人，只好先到手搖飲料店打工，雖然短短半年升任組長，但蘇政倫也意識到「薪資福利、升遷機制與付出的努力不相等」的產業結構問題。

不甘於滿足現狀，蘇政倫決定給自己一次機會，挑戰收入沒有天花板、努力就能獲得成果的房仲業務工作。

蘇政倫說，餐飲業講求遵照SOP製作餐點，並需眼明手快、注重食安與品牌形象，這些過去累積的習慣，讓他進入房仲體系必須第一線面對客戶，能夠無痛接軌、相對適應。不過，在專業職能的累積上，新人期確實需付出相當大的努力，才能慢慢累積起自身專業。這時，信義房屋全直營體系有強大優勢，不僅有師徒制手把手教學，總公司幕僚單位也提供行銷圖資、房市分析、數位工具等支援，讓「房市小白」更容易上手。

順利度過前三年，蘇政倫卻在第四年遭遇撞牆期，甚至因全年業績不到200萬，被列入「低績效人員」，此時，一位客戶的出現卻改變了他。

一位吳先生來店詢問租賃案件，同時詢問許多法律問題，他雖覺得難以招架，仍請店長一起協助服務；租賃案件順利結束後過了一年，吳先生再度出現，但卻帶來「身患絕症」的噩耗，加上家庭不睦，不僅鬧上法庭還差點被律師以低價坑騙房子，使吳先生決定在生命結束前，委託去年熱心服務的蘇政倫，協助處理名下五間房產的出售。

「首購、換屋族群的客戶，往往都是客戶人生中重大且幸福的決定，房仲工作除了服務這些客戶外，也常陪著客戶面對他們不知所措的問題，從夫妻離婚需要處理房產，到因為繼承以致家人爭產，甚至是欠債需要賣屋籌備資金等問題。我相信，這是一份可以協助、幫助客戶改變命運的工作。」為了替吳先生達成心願，蘇政倫和時間賽跑，不僅和店長、公司法務及代書討論，提供法律層面的協助與建議，也在一年內順利將五間房地產順利銷售，「記得最後一次碰面，我幫吳先生推著輪椅，吳先生跟我說，他很想去花東看海，讓我忍不住紅了眼眶。」

在這樣的動能之下，去年蘇政倫完成了自己入職前立下的「圓夢計畫」，不僅成為千萬經紀人也選上店主管，更帶媽媽參加公司免費提供的澳洲獎勵旅遊，讓媽媽十分驚喜。蘇政倫說，未來他要善用公司提供的資源，以及將自己處理過的複雜案件經歷、面對業績低谷時的轉念心法，一一帶給分店團隊，「一個人只能服務少數客戶，我希望這支分店團隊能夠陪伴更多客戶，完成人生中的大事，進而讓社會變得更好！」

信義房屋表示，有別於許多餐飲業工作，升遷與福利待遇受到限制，或與年資息息相關，信義房屋每季都有店長選拔、每半年有區主管選拔，只要有能力、企圖心、對於公司「先義後利，以人為本」的經營理念能夠認同與落實，就像是蘇政倫，無論年齡與年資，都有機會挑戰管理職，公司內部更有僅入職13個月、24歲當店長，也有30歲成為最年輕區主管的例子。

此外，信義房屋還致力塑造友善職場，包括第一線業務人員也能享有的給薪颱風假、國定三節休假、每年一天給薪志工假等，今年更將家庭照顧假增至比法定還多的14天等，歡迎無論社會新鮮人，或是有志從其他產業轉職的生力軍加入，徵才詳情均可上官網（https://hr.sinyi.com.tw/elite）查詢。



