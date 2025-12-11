iHerb限時優惠
網民大推合味道最好食係呢隻口味？ 多年以來從未被超越惹熱議！
最近有網民於連登出帖，大讚合味道「香辣海鮮味」，直接將其封神，引起網友熱議，內文即睇：
最近有網民於連登出帖，大讚合味道「香辣海鮮味」，直接將其封神，指多年來無其他口味能超越，其辣粉超好味！帖文一出，立即引起網友熱議，不少網友認同樓主，且舉出有能力與之一拼的其他口味；不過亦有人慨嘆合味道杯麵的味道已大不如前，紛紛懷緬各款已消失的口味，引起其他人共鳴，立即睇下文了解內容啦！
現役口味大亂鬥 網友各有喜好
帖文一出，立即引起網友熱論，大量網友認同樓主，香辣海鮮味無人能及，有能力與之一拼，但總是略嫌未能威脅「香辣海鮮味」的霸主地位有咖喱海鮮、XO醬海鮮味、叻沙味、冬蔭公味等，全部都偏向惹味兼重口味，難怪得到網友們歡心！另外，有網友大讚新出的韓式部隊鍋口味亦有驚喜，值得一試。
懷舊斷市口味
除現役口味外，不少網友都懷念現時已停售的口味，包括屬黑馬的蟹柳味，黑胡椒蟹味，以及多年前的什錦味。說到多年前，網友們感嘆自從轉了產地後，合味道的質素大不如前，光是麵條都已經既不吸汁，又不掛湯。讀者們，不知你們又有否心水口味呢？
圖片來源：連登討論區、日清食品官網
