合掌屋真的有人住？那些讓人驚訝的白川鄉真實特色！
位於岐阜縣的「白川鄉」在日本是深受國內外觀光客歡迎與喜愛的熱門旅遊勝地，以聯合國教科文組織在1995登錄至世界文化遺產的獨特日式建築構造「合掌造聚落」而聞名。這次訪問了實際造訪過白川鄉的外國人們在白川鄉觀光時感到印象深刻、感動及遇到的困擾等等，來看看這世界遺產在各國旅人的心目中又呈現哪些面貌吧！
※本文整理自受訪者個人意見
宛如童話夢幻世界！外國人眼中的白川鄉
「我覺得白川鄉沒有那麼濃的日式和風色彩，因為屋頂的形狀、用色、氛圍及綠意都很歐風，如果不知道的話我會以為是北義大利或是德國的古早建築。而且一走過吊橋進入白川鄉就好像來到另一個國度，很像穿越到我小時候聽過的童話故事世界，感覺白雪公主裡的小矮人就住在這種地方，讓我很興奮。造訪過白川鄉之後也讓我很驚訝日本文化的廣闊，原來和風建築的形式也是相當千變萬化的呢。」（義大利／女性）
「我是在冬天去白川鄉的，被白雪覆蓋的合掌建築村落非常漂亮，晚上房屋內部的燈火點亮之後更是驚為天人，讓我非常感動。而且這是走在日本其他地方難以親眼見識的景色，非常值得一訪。靠近一看也會發現用來當屋頂建材的茅草也整理得很漂亮，真的很厲害。」（美國／男性）
「合掌村四周都是山及農地，在充滿大自然氣息的地方有像這樣一個充滿日本氣息村落風景景讓人印象深刻。實際到合掌建築內參觀之後，很訝異屋頂內部比我想像中的還要寬敞很多。」（英國／男性）
白川鄉是一個經常在日本動畫作品中登場的地方，而在其中最常被拿來當作背景地點的就是「白川八幡神社」了。白川八幡神社聚據說是在西元708年至714年所創建，在1636年時曾經過重建，是一座歷史相當悠久的古老神社。有許多國外的日本動漫粉都很憧憬親自前往白川八幡神社一次，所以也有不少外國人都說能到白川八幡神社踩點之後都會像圓夢般開心與滿足。
白川鄉每年冬季實施的夜間點燈也非常受歡迎，這些合掌造民家點上燈火後看起來更像是童話故事中的小屋一樣，很多人都會特地前往絕景景點「城山天守閣瞭望台」來欣賞這雪夜中的夢幻景致。
不過因為前往城山天守閣瞭望台只能靠雙腳步行，冬天道路會積雪，所以這段路途會比其他時期難走，因此也有外國人表示要忍受積雪及寒冷相當艱辛。但是抵達瞭望台之後就能從高處一望燈火通明的白川鄉，相對地也有人說這段路途會讓這番夢幻美景顯得更為珍貴與美好，所以還是很推薦大家過去踩點看看哦。
由於白川鄉的觀光客越來越多，自2019年開始若是要在夜間點燈時期前往白川鄉的話需要經過申請，所以大家如果要去看夜晚點燈的白川鄉一定要多加注意。
範圍比原本以為的還要大！外國人在白川鄉遇到的困擾
「我是自駕去白川鄉的，而且沒有迷路順利抵達，可以隨時說走就走，所以我也很推薦朋友去。晚上到當地之後直接去飯店投宿，隔天好好地遊覽白川鄉，第三天再去金澤玩，我覺得這樣子安排行程路線就很棒。不過也有很多遊客都是自己開車來，停車場車超多，位置要仔細找讓我覺得有點小困擾。」（義大利／女性）
「不知道是不是因為白川鄉是世界遺產的關係，觀光客有夠多，沒辦法好好拍照，我覺得滿可惜的。並且大眾運輸工具也都很多人，建議排行程的時侯時間一定要抓得鬆一點會比較好。我本來也想說要去展望台，但實在是太多人而且又爆冷，所以我就放棄沒去了。如果有機會的話我會想要在觀光客比較少的時候再去一次。」（美國／男性）
「白川鄉比我想像中還要大，完全不知道該怎麼逛怎麼走比較好，最後只好隨便亂晃了。且白川鄉比我想像中還要冷，去白川鄉的那天早上我有先去石川縣的兼六園，天氣很好也沒什麼雪，但來到白川鄉時屋頂上都還留有積雪，好險我有把手套帶去。」（義大利／男性）
根據白川村役場所公開的「白川村觀光統計」資料顯示，在新冠肺炎爆發前的2018年白川鄉的觀光人次共有174萬5000人，其中有81萬4000人（46.65％）都是訪日外國觀光客。
此外白川鄉就如義大利男性所述，有很多個觀光景點，範圍意外地很大，因此建議在前往白川鄉之前要先想好散策路線，不然可是沒辦法好好走完所有的觀光景點的。其中「和田家」、「舊遠山家民俗資料館」、「相逢橋（であい橋）」、「白川八幡宮」等都是特別受歡迎的景點，先排好路線的話才不會浪費時間在迷路猶豫上。
真的有人住在合掌屋裡面？讓外國人訝異的白川鄉
「日本其他觀光地好像都是亞洲人比較多，但我感覺白川鄉這裡似乎歐洲面孔的觀光客居多。雖然白川鄉在我的國家不是說非常有名，但喜歡日本的朋友都說很想要來白川鄉看看，果然被登錄進世界遺產也是一個很好的宣傳。此外白川鄉無論餐廳或是土產商店還能用簡單的英語溝通，而且還都是合掌造建築，相當有趣。」（義大利／女性）
「我知道合掌造建築是被列入世界遺產的歷史建築物，但我沒想到居然有人真的生活在裡頭，很難想像一邊保存古蹟文化的同時還能真的讓人實際進去居住，非常厲害呀。」（美國／男性）
「我聽到白川鄉的『合掌造』是不使用任何螺絲所打造的木造建築覺得相當震驚，堪比文化衝擊也不為過。從建築物的木頭顏色也能夠看得出歷史的痕跡。在德國、荷蘭等國家也能看見用茅草建蓋屋頂的房子，但完全沒想到就連日本也有呀，此外我聽到『合掌造』這名稱時就覺得很特別，好像是指屋頂很像人雙手指尖相對時的形狀，忍不住就會好奇而對白川鄉有興趣了。」（義大利／男性）
白川鄉裡的合掌造建築中，保存狀態最良好、規模也最大的就是「和田家」，還被指名為重要文化財，是白川鄉特別受歡迎的觀光景點之一。而這棟和田家的建成時代眾說紛紜，推測最少也有300年以上的歷史。而目前的和田家除了展示區域之外都是一般民宅，是真的有人在裡頭生活的。
有不少外國人聽到有人住在世界遺產兼重要文化財裡頭時都會跟受訪的美國男性一樣，感到非常震驚。而且因為和田家的土地呈狹長型，不方便再另闢住所分家，所以曾經有超過20人同時生活居住在此的時期，不少觀光客聽到都會嚇到瞠目結舌呢。
四季風情萬種的白川鄉
擁有兼具自然與文化氣息的白川鄉在外國觀光客之間不愧是超夯景點，在聽完大家對白川鄉的感想之後就能理解為何白川鄉這麼受歡迎了。雖然說到白川鄉都會想到被白雪覆蓋的合掌造建築，但其實除了冬天以外也很好玩，肯定也能欣賞到不同的卓越美景，推薦大家無論什麼季節都能去白川鄉走走喲！
Written by:DALI CORPORATION, Inc. 佐藤 祐
