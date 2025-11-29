芒果軟芝士撻 之前整開心果芝士蛋糕時，剩左少少意大利軟芝士，又咁啱我老公早2日買左芒果，即刻諗到整番個芒果軟芝士撻先 用v仔機換個撻皮烤盤，好快就整到撻皮，真係可以慳番唔少時間，快靚正 鬆脆的撻皮配上又香又軟滑的芒果軟芝士餡，真係好好味 今次呢個芒果軟芝士撻最特別之處，係放係撻面的透明果凍片裝飾，呢個idea係參考一位好耐之前分享過呢個裝飾做法的烘焙谷友，個時見到佢的成品，已經覺得好靚，好想整，但一直拖到依架 不過，佢的材料係用大菜，我就想試下用魚膠粉，睇下得唔得，結果都ok喎！！ 效果唔錯，學佢加少少金箔，即刻靚哂

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前