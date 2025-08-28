合照台灣小將成插曲 樂天女孩巧遇世界冠軍

▲樂天女孩今（28）日在美國「台灣日」登場熱舞《勇敢樂天》，連運動家吉祥物都加入助陣，她們更剛巧遇拿下睽違29年的「威廉波特」冠軍東園少棒冠軍隊，眾人與害羞的台灣小將合影，留下最暖插曲，現場互動滿滿驚喜。（圖／樂天桃猿提供）

[NOWnews今日新聞] 樂天女孩曲曲、筠熹、嘎琳、若潼、小紫、琳妲、岱縈與穎樂八人，正式展開美國巡演行程，首站亮相沙加緬度運動家隊主場「台灣日」活動，女孩們帶來熱情四射的招牌應援曲〈勇敢樂天〉，現場觀眾掌聲尖叫不斷，就連運動家吉祥物「大象Stomper」也加入舞蹈助陣，場面逗趣又溫馨。有趣的是，樂天女孩們此行還巧遇剛奪下「威廉波特」世界冠軍的東園國小少棒隊，眾人與害羞的世界冠軍台灣小將們合照，成了意外插曲。

▲樂天女孩（前排）在運動家主場巧遇威廉波特冠軍東園國小少棒隊（後排）。（圖／樂天桃猿提供）

東園少棒巧遇插曲 與觀眾零距離互動

樂天女孩此行恰逢東園少棒隊睽違29年再奪世界冠軍，女孩們在場邊巧遇台灣小將們與教練賴敏男，若潼化身「小記者」打趣問教練為何不上場耍帥，教練則幽默回應：「讓年輕的帥就好！」並親自招呼球員合影，原本害羞的孩子們，最終也在女孩們上場前留下珍貴合照，成為當天最暖心的橋段。

穎樂則分享演出時觀眾超級熱情：「有外國女生比愛心給我，我回比後她尖叫，真的太可愛！」她也笑說自己比上次應援更自在，能和球迷自然互動；一旁小紫則表示，上場前觀眾就熱情打招呼：「完全不會緊張，反而像完成新的里程碑。」展現出逐漸適應異國舞台的自信。

▲樂天女孩對於能夠登上大聯盟應援舞台，感到十分興奮。（圖／樂天桃猿提供）

特別的舞台感動 運動家球團大讚演出

琳妲特別提到，與她同背號「00」的吉祥物Stomper熱舞助陣，感覺特別親切。她感動地說：「球團人員一路都很親切，還對我們說『歡迎光臨美國』，稱讚演出很棒。」隊長曲曲與筠熹也強調，雖然緊張，但更多的是興奮，能將台灣應援文化帶到美國舞台，對她們而言是一份驕傲。

