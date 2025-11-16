合體破局變F3！朱孝天慘遭F4除名後首露面
[NOWnews今日新聞] 男團F4成員言承旭、朱孝天、周渝民（仔仔）、吳建豪今年7月登上五月天「回到那一天」台北大巨蛋演唱會，掀起一波回憶殺，而F4的巡演計畫也都安排好，不料卻傳出因為朱孝天太常在直播說溜嘴，慘遭團體除名的消息，再度引發熱議。而昨（15）日晚間，朱孝天在傳聞後首度公開露面，舉行個人演唱會，但竟在唱到一半突然崩潰痛哭，還拿起毛巾擦眼淚。
朱孝天在昨日晚間於中國廣東陽江市體育館開唱，舉行「啟點的起點」巡迴演唱會，不只演唱個人歌曲，還翻唱F4時期的名曲《流星雨》、《情非得已》等，不過在唱到前輩齊秦的名曲《大約在冬季》時，朱孝天突然哽咽落淚，還趁間奏時拿起毛巾擦眼淚，讓外界猜測是否跟F4合體生變的事情有關。
朱孝天疑因太愛劇透被除名 相信音樂回應巡演進度
據悉，日前傳出朱孝天因為太愛在直播中和粉絲大聊團體計畫，很多都是仍在討論中，尚未確認的細節，讓公司很頭痛，F4的世界巡演計畫因此喊卡。經過多次討論，團隊忍痛將朱孝天排除在外，全新的復出計畫只有言承旭、周渝民和吳建豪，3人不僅有合唱，還有全新個人單曲，阿信和周渝民已經開始合作錄製新歌，F3的巡演也由阿信擔任製作人。
對此，相信音樂回應：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們3人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容，演唱會也以最高規格籌備，敬請期待，一切消息依官方公布為主」。
傳遭F4除名 朱孝天突開公司嘆：結束不好的事情
在傳出F4變F3後，朱孝天突然在8日宣布開設了自己的傳媒公司「磐音傳媒」，還上傳公司開業影片，他在典禮中致詞「我也是沒有想到今天，就是莫名其妙走到這一步，結束了一些不好的事情，迎來全新的開始」。而其中他所說的「結束不好的事情」，也被網友猜測是F4合體生變一事，讓粉絲都感到相當可惜。
