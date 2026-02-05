吉伊卡哇韓服Look登場！Chiikawa Shop韓國首間常設店2月插旗首爾龍山I'Park Mall

吉伊卡哇（Chiikawa）狂潮席捲全亞洲，韓國粉絲終於等到了！官方宣佈全韓首間常設專門店「Chiikawa Shop」將於2026年2月27日進駐首爾龍山I'Park Mall，估計屆時將提供大量限定周邊與打卡位，絕對是今年遊韓的必訪景點！

常設店落戶龍山交通便利

以往韓國粉絲要購入Chiikawa周邊，多數要到Line Friends櫃位或快閃店排隊，但隨着一眾「小可愛」的人氣愈來愈高，官方決定在首爾核心地段龍山開設首間常設專門店。選址I'Park Mall對旅客而言非常方便，乘車前往龍山站即可直達。專門店位於Living Park 3樓的「Dopamine Station」，佔地廣闊且裝潢極有心思，預計將成為首爾最具人氣的動漫朝聖地。

隨着一眾「小可愛」的人氣愈來愈高，官方決定在首爾核心地段龍山開設首間常設專門店。（圖片來源：chiikawashop_kr@Instagram）

全球插旗上海台北掀熱潮

其實這股常設店熱潮早已席捲各地，例如上海及台北專門店去年開幕便引來大量粉絲排隊，熱度一時無兩。各地常設店的設計均融入當地特色，令每次開幕都成為旅遊熱話。這類專門店不但款式齊全，更會不定期推出地區專屬活動，吸引不少旅客專程乘車前往搶購「心頭好」，可見這群「小可愛」的吸金能力絕對不容忽視。

上海及台北專門店去年開幕引來大量粉絲排隊，熱度一時無兩。（圖片來源：0percent.taipei@Instagram）

地區限定周邊成搶購重點

參考其他地區的常設店，限定產品往往是粉絲的目標。例如上海店曾推出極具特色的「大閘蟹Chiikawa」公仔，造型幽默。至於今次韓國店，從官方宣傳圖中可見，穿上傳統韓服的「韓服Chiikawa」極大機會成為鎮店之寶。這類結合在地文化的公仔質素極高，絕對是送禮自用的首選手信。預計開幕當日將吸引大批遊客，建議大家提前規劃行程，並密切留意整理券安排，以免與心愛的「手信」擦身而過。

上海店曾推出極具特色的「大閘蟹Chiikawa」公仔，造型幽默。（圖片來源：Chiikawa吉伊卡哇@小紅書）

從官方宣傳圖中可見，穿上傳統韓服的「韓服Chiikawa」極大機會成為鎮店之寶。（圖片來源：chiikawashop_kr@Instagram）

Chiikawa Shop首爾常設店

地址：首爾龍山I'Park Mall Living Park 3樓Dopamine Station（地圖按此）

