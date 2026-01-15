吉伊卡哇餐廳｜Chiikawa Restaurant進駐沖繩Parco City！獅薩做主角／設主題周邊商店／限定套餐、開幕日期及地址一覽

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
Chiikawa迷注意！超人氣角色「吉伊卡哇」的主題餐廳「Chiikawa Restaurant」繼東京池袋店後，宣佈首間分店將於2026年2月13日正式登陸沖繩浦添市的Parco City！今次沖繩店更由當地代表角色「獅薩」（Shisa）擔任靈魂人物，不僅有充滿南國風情的限定餐點，更有專屬周邊商品，絕對是明年遊沖繩必去的景點。
東京池袋外首間常設分店
「Chiikawa Restaurant」最初於東京池袋PARCO本館開設，以「家庭餐廳」為設計概念，將動漫中的經典場景轉化為極具心思的精緻料理。過去餐廳曾在大阪、名古屋等地開設期間限定店，每次皆引起排隊熱潮。而即將開幕的沖繩Parco City店，不僅是東京以外的首間分店，更注入了大量沖繩元素。除了保留池袋店最受歡迎的8款長駐菜式外，還會加入以獅薩為主角的新餐點，規模與內容均提升至新層次。
獅薩二代料理長坐鎮主場
沖繩店選址於浦添市西洲的Parco City 1樓，餐廳門口將設置穿著服務生服飾的Chiikawa、小八（Hachiware）以及擔任「二代料理長」的小兔（Usagi）旋轉裝置迎接賓客。由於獅薩的角色設定正是源自沖繩的風獅爺，因此沖繩店特別設計了獅薩款式的入口裝飾與畫像。店內裝潢亦會配合南國度假風格，讓粉絲彷彿置身於作品中獅薩打工的場景，充滿溫馨愉快的氣氛。
沖繩限定套餐 日曬獅薩塔可飯
為了慶祝新店開幕，餐廳特別推出多款沖繩限定餐食。首推「日曬獅薩塔可飯」（日焼けシーサーのタコライス），將獅薩曬黑的可愛模樣完美還原；還有「浮潛奶油梳打」（シュノーケルクリームソーダ），可選擇Chiikawa、小八或小兔款式，看著角色們在藍色梳打海洋中浮潛，視覺效果一流。此外，還有「Mensore香蕉船」甜品，加入菠蘿、芒果等熱帶水果，讓味蕾也能感受沖繩熱情。
主題周邊商店登場
餐廳旁附設專屬周邊商店，發售「Chiikawa Restaurant」原創系列產品。值得留意的是，這裡與本來位於Parco City內的「獅薩的伴手禮店」性質並不相同：餐廳商店將售賣沖繩店限定的開張紀念品，包括穿著夏威夷恤的陶瓷圓盤、美人魚造型玻璃杯，以及最新推出的獅薩款式矽膠小包。部分餐廳餐具亦可在此購得，與一般精品店的款式有明顯區別，收藏質素更高。
沖繩店預約及入場須知
由於餐廳極受歡迎，將採取「事先預約優先制」。粉絲需透過官方指定的Lawson Ticket網站購買「附餐券之預約整理券」，費用分為1,000円（一般座位）及6,000円（BOX沙發區座位），金額可全數抵銷店內餐飲開銷。預約程序通常分為兩個階段：先是「抽選先行發售」，若有餘額才會進行「一般發售（先到先得）」。建議打算前往的旅客提早1至2個月關注官網消息，確保能順利進店。
Chiikawa Restaurant沖繩Parco City店
地址：沖繩縣浦添市西洲3丁目1至1沖繩Parco City 1F Green Zone（地圖按此）
營業時間：上午10時至晚上10時（最後點餐時間下午9時）
交通方法：從那霸機場或旭橋站「那霸巴士總站」乘坐專線巴士（26號、120號等）直達；商場設有大型免費停車場，從那霸市中心出發車程約15至20分鐘，沿國道58號線行駛即可抵達。
