從晨間劇甜妹到恐怖劇女王！ 吉岡里帆2025年滿檔的野心！

京都太秦長大的女孩，從小就跟電影村和爸爸的相機混在一起,158公分的她，看起來嬌小可愛，卻藏了一身狠勁😏

高中開始偷偷練表演，大學時期天天跑小劇場磨演技

2013年出道，2015年直接靠NHK晨間劇「あさが来た」裡的圓框眼鏡のぶちゃん爆紅,全國阿姨粉絲瞬間暴增,

接著「カルテット」裡那種細膩到骨子裡的情感，真的讓人看完心碎一地

今年她根本沒在喘氣

年初DIC廣告玩AI版自己，笑說「感覺新世界的大門打開了」,春天演「御上先生」的副擔老師，溫柔裡帶點嚴厲超有魅力,

夏天跑去台灣拍「九龍ジェネリックロマンス」，跟水上恒司演失憶戀愛，

熱到滿身汗還笑呵呵,秋天又有「THE オリバーな犬」電影版懸疑風,

年底「ひらやすみ」跟松坂桃李搭檔，演那種讓人想回家吃飯的日常,「ガンニバル」第二季也回歸，村裡的黑暗繼續燒,

明年的NHK大河「豊臣兄弟！」更直接演豐臣秀吉正妻慶,這排程密到連喘息都沒有啊～

她的IG現在341萬粉絲

平常發的照片超生活感，花柄襯衫去京都表敬訪問那張,正座在和室裡偷看鏡頭，粉絲直接刷「京美人本尊」,

純白禮服點燈式背全開的那組,留言區整個失控：「女神降臨」「眼睛要壞掉了」,

她回覆永遠溫溫柔柔，還會自嘲兩句，互動起來完全沒架子,

最近還貼了舞台劇「まつとおね」NHK播出的消息,大家搶著喊這是最好的聖誕禮物

她自己講過，30歲之後決定好好走自己的路

以前老想讓大家都喜歡，現在更敢挑自己想演的角色,像在台灣大熱天拍戲，還第一次錄AI聲音,

事後笑說有點害羞但超有趣,粉絲聽了都覺得：里帆真的越來越有自信，太圈粉了！

從清純晨間劇女孩，到恐怖劇裡的堅韌女人，再到大河裡的時代妻子

這個京都出生的小女生，用演技把各種風格都收服,圈內人都說她不只長得美，

演技還在一直往上爬,32歲卻像事業第二春一樣，未來真的讓人超期待

Japhub小編有話說

每次滑到她的IG，都被那種自然又帶點小調皮的笑容戳中,

今年這一連串作品看下來，感覺她把這些年的能量全放出來了,現在追她的動態已經變成每天的小確幸,

里帆，明年大河和服look一出，我大概會直接尖叫到鄰居敲門吧（笑）