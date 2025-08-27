居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
吉岡里帆逆襲天后的秘密！ 螢幕天后背後的秘密有多狂！
太秦片場長大的追夢女孩
嘿！你聽過吉岡里帆（よしおか りほ，Yoshioka Riho）這名字沒？這位1993年1月15日出生的京都妹，靠著甜到爆的笑容和超炸演技，早就成了日本演藝圈的閃亮天后！😍
她在電影聖地太秦長大，最近還在Instagram分享《平屋慢生活》的鄉村日常，笑說被牛追著跑，粉絲直接笑噴！
但你知道她從默默無聞到站上大螢幕，背後有多拼命的故事嗎？快跟Japhub小編來扒一扒她的逆襲傳奇！😜
小配角逆襲成晨間劇寵兒
2013年，吉岡靠舞台劇《Desperado Party THE Lastorder》踏進演藝圈，2014年主演電影《海豚少女就是我》，直接拿下MOOSIC AWARDS女優賞，初試啼聲就超亮眼！
2015年，她在NHK《美女與男子》演壞壞的「朝倉華戀」，那股小惡魔魅力讓人看得心癢癢！😈
同年她搬到東京，試鏡NHK晨間劇《阿淺》雖沒當上女主，但製作組特意給她田村宜的角色，溫柔又堅強的演出讓她瞬間爆紅！
四重奏的魔女與主演之路
2017年絕對是吉岡里帆的翻身年！她在坂元裕二的《四重奏》演「來杉有朱」，這位「眼睛不會笑」的魔性女讓人又愛又毛，拿下第92回日劇學院賞助演女優賞！
坂元裕二在訪問中誇她：「她的眼神自帶故事感，超有爆發力！」😎 同年，她主演《對不起，我愛你》，
2018年又挑大樑演《你已藏在我心底》的小川今日子，職場女性的掙扎被她演得超揪心，X上粉絲留言：「里帆的哭戲直接讓我淚崩！」
社群親民又超愛貓咪
吉岡里帆的Instagram（@riho_yoshioka）有337.9萬粉絲，雖然沒官方X帳號，但粉絲話題熱度超高！📱
她愛PO生活日常，像2025年8月分享《平屋慢生活》的田園生活，笑說「被牛追得滿場跑」，粉絲留言：「里帆的笑容真的能救世界！」😻
她對貓咪超癡迷，雖然過敏卻曾養15隻貓，老家還有5隻貓1隻狗！她還愛秀書道（她可是書道八段！），粉絲直呼：「這才女也太萬能了吧！」
Japhub小編有話說
吉岡里帆從太秦的追夢小妹到如今的演藝天后，簡直是部活生生的勵志片！🌟 從《四重奏》的魔性女到《霸權動畫！》的導演，再到2025年的《噬亡村2》《平屋慢生活》，她的每場表演都讓人又笑又哭！
小編超期待她2026年在NHK大河劇《豐臣兄弟！》的表現，會不會又創演技新高峰？快去追她的IG，搶第一手消息！😎 你覺得里帆的下個角色會有多精彩？留言跟小編分享你的猜想吧！
