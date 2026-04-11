吉布地總統連任 將展開第6任期

（法新社吉布地10日電） 非洲國家吉布地高齡78歲的現任總統蓋雷（Ismail Omar Guelleh）今天宣布勝選，將展開他的第6個任期。

蓋雷在社群媒體上發文宣布「連任成功」。今天舉行的選舉初步結果顯示，他以壓倒性優勢領先幾乎沒有知名度的對手。

蓋雷已用鐵腕統治這個擁有100萬人口的小國長達27年。他善於利用吉布地的關鍵地理位置，將國家打造成一個國際軍事和海運樞紐，進而打響名號。

吉布地2萬3000平方公里的國土境內，駐紮著來自法國、美國、中國、日本和義大利的軍事基地與部隊，產生了豐厚的財政、安全與政治利益。

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根據選委會公布的計票結果，在已開出的約6%選票中，法新社統計顯示蓋雷得票率超過96%，這使他穩穩邁向延長任期之路。

政黨「統一民主中心」（Unified Democratic Centre）黨魁薩瑪塔（Mohamed Farah Samatar）僅獲得約3.5%的選票，且這個政黨在國會中並無席次。

蓋雷在2021年的上一次選舉中，因多數反對派抵制，以超過97%的得票率勝出。他曾宣布將於今年卸任，但去年11月的一項憲法修正案取消了總統候選人75歲的年齡上限。

自1999年接替吉布地首任總統艾普狄唐（Hassan Gouled Aptidon）以來，蓋雷幾乎未面臨任何有力的反對。他曾任艾普狄唐的幕僚長。

2005年，蓋雷在無人競爭的情況下連任成功。

一些人認為，他的參選為動盪的非洲之角地區帶來「穩定」，但分析人士指出，這主要是由於缺乏一個能被各方一致接受的繼任者所致。