吉澤亮捧影帝賀牛一 自爆扮女裝有陰影

【on.cc東網專訊】入行17年的日本靚仔男星吉澤亮，憑電影《國寶》演技受認同，再創演藝事業高峰。昨日(1日)是其32歲生日，他亮相《第47屆橫濱電影節》頒獎禮，領取影帝殊榮。

他表示：「自2018年奪下新人獎後，遇到很多出色的工作夥伴及作品，令我獲益良多，很開心可以挾《國寶》重回這個頒獎台。」有「國寶級美男」封號的他，卻自爆當初對自己在片中的「女形」造型有陰影：「高校時曾貪玩以女裝打扮，出席學校的文化祭活動，卻被朋友批評不好看。但演出這個電影，如果主角不適合「女形」便不成事，所以當初很不安。」《國》片奪得最佳電影等合共7獎，同片男星田中泯及導演李相日分別奪得「最佳男配角」及「最佳導演」，令3人難得再同台合體。而拍檔橫濱流星則以另一電影《正體》奪最佳男主角。

此外，女星廣瀨鈴憑電影《群山淡景》及《一去不回》奪下最佳女主角。領獎時，她謙虛大讚合演《群》片的拍檔二階堂富美的演技十分出色。

