吉澤亮、橫濱流星相隔半年為《國寶》再聚

【on.cc東網專訊】描寫歌舞伎世界的日本話題電影《國寶》，開畫以來贏盡票房與口碑。電影昨日(16日)在東京涉谷舉行特別放映會，導演李相日率領主角吉澤亮與橫濱流星現身戲院，亦是3人自電影6月開畫以來，相隔半年再合體。

橫濱流星過去半年忙於拍攝大河古裝劇《大膽狂徒～蔦重繁華如夢故事》。相隔半年再會拍檔的吉澤亮，對橫濱流星說：「大河劇拍攝辛苦了。」片中兩人為應付歌舞伎場面苦練一年半，又看了很多歌舞伎演出片段，但異口同聲謙稱跟練習了數十年的真正歌舞伎演員，仍然相差得遠。李相目被問到會否推出《國寶》導演剪輯版，他卻表示：「雖然有很多歌舞伎演出場面未曝光，但我已經不想再剪了」。

此外，《大》劇於上周日落幕，大結局收視錄得9.5%，平均收視同樣有9.5%，僅次於《韋駄天～東京奧運故事》，成為大河劇史上第2低。

