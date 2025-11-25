吉爾吉斯逮捕金礦公司中籍執行長

（法新社比許凱克25日電） 中亞國家吉爾吉斯的社會日益關注中國在當地影響力之際，吉國當局今天表示，已逮捕一間金礦企業的中國籍執行長，該公司被指控造成「大規模」環境破壞。

中國近年對鄰國吉爾吉斯大舉投資數以億計美元，為大型基礎設施計畫提供資金，並在當地擴張採礦事業以取得關鍵礦產。

中國與吉爾吉斯指出，兩國的合作關係對雙方都有利，但一些吉國民眾抱怨，中國勞工與企業湧入造成物價上漲和汙染惡化。

吉爾吉斯國安機構透過聲明指出，Kemin Resource Group執行長本月20日遭到逮捕，此人管理的礦場被指控破壞數以千計平方公尺的土地，並向當局提供錯誤資訊。

廣告 廣告

聲明還談到：「這座礦場的活動…造成特別大規模的破壞。」

吉爾吉斯媒體今年稍早報導，當地居民曾抱怨礦業探勘作業汙染水源、威脅觀光業生計且可能加速冰河融化。

北京當局尚未評論此事。

不到兩週前，吉爾吉斯北部的中國與吉國建築工人才爆發衝突，助長了吉國社群媒體上的反中情緒。