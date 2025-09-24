《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
吉米金摩將重返螢幕 部分電視公司揚言繼續抵制
（法新社好萊塢23日電） 美國深夜脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）的節目今晚將在美國恢復播出，結束因政府向電視台施壓而造成的歷時一週停播。批評者認為，停播之舉等同於打壓言論自由。
不過，兩家擁有數十家美國廣播公司（ABC）聯播網電視台的主要公司表示將繼續抵制，並會為觀眾提供「各自市場相關的其他節目」。
外界關注吉米金摩的深夜脫口秀節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live），預料他將談及因評論右翼活動人士柯克（Charlie Kirk）遭槍殺事件而被停播的爭議。
18歲的杜納（Paul Dorner）在節目錄影現場外等候進場時告訴法新社：「我不希望他一上來就道歉，我希望他能奮戰，堅守自己信念。」
38歲的努涅斯（Rogelio Nunez）則表示，他專程從聖地牙哥趕到好萊塢參加錄影。他說：「我們必須確保自己不會被審查，所以除了娛樂之外，我認為捍衛我們的權利也很重要。」
