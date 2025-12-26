吉米金摩耶誕致詞批川普 稱暴政正在美國抬頭

（法新社倫敦25日電） 美國知名脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel）在英國電視台今天播出的耶誕訊息中批評美國總統川普，並稱「暴政正在美國抬頭」。

這位主持人在英國第四頻道（Channel 4）自1993年起製作的「另類耶誕致詞」中說：「我可以告訴你，從法西斯主義的角度來看，今年確實是很棒的一年。暴政正在我們這邊抬頭。」

吉米金摩曾指控美國右翼利用保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇害一事，導致他的節目在9月停播一週。

他在這次的談話中，詳細說明了他在美國廣播公司（ABC）的節目被停播的細節。

他說：「你們可能在生動精采的報紙上讀到，我國的總統想要我閉嘴，因為我沒有用他喜歡被崇拜的方式來崇拜他。」

「美國政府對我和我工作的公司發出威脅，然後突然之間，我們就停播了。但你知道後來發生了什麼事嗎？耶誕奇蹟發生了。」

吉米金摩表示，有「數以百萬計」的人反對來自總統川普政府的壓力。

他說：「我之所以告訴你們這個故事，是因為你們可能在想，喔，政府讓批評者噤聲，是發生在像俄羅斯或北韓…而不是英國那樣的地方。嗯，我們以前也是這麼想的。」