吉米金摩評柯克遇害遭停播 同業批政府公然審查

（法新社華盛頓19日電） 美國脫口秀主持人吉米金摩在節目中評論保守派政治網紅柯克遇害遭停播，多名深夜秀主持人齊聲抨擊總統川普（Donald Trump），痛批這是「明目張膽的審查」。

美國聯邦傳播委員會（FCC) 主席卡爾（Brendan Carr）揚言撤銷美國廣播公司（ABC）播出該節目的旗下地方附屬電視台執照後，ABC發言人向法新社表示：「『吉米夜現場』（Jimmy Kimmel Live）將無限期暫停播出。」

曾獲艾美獎（Emmy Awards）的「史蒂芬柯貝爾深夜秀」主持人史蒂芬柯貝爾（Stephen Colbert）昨天於節目開場時說道：「今天，我們全都是吉米金摩。川普任命的FCC主席發出威脅後，ABC無限期停播吉米金摩的節目，這是明目張膽的審查。」

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）7月宣布，旗下「史蒂芬柯貝爾深夜秀」將於2026年5月停播。此一決定是在柯貝爾嘲諷CBS與川普達成和解官司後的3天內做成。他指控CBS向川普支付1600萬美元和解官司，是「一筆鉅額賄款」。

美國喜劇中央頻道（Comedy Central）的諷刺名嘴強史都華（Jon Stewart）昨天在節目開始時，以他是「愛國守法的主持人，為各位帶來全新、政府認可的每日秀」作為開場白。

強史都華語帶嘲諷表示：「有些唱反調的人可能認為，這屆政府對言論的關切只是一種玩世不恭的手段……意在掩飾空前的權力集中與全面威嚇。有人會這麼說，但我不這麼認為，我覺得挺好的。」

川普曾呼籲美國國家廣播公司（NBC）撤換旗下節目主持人吉米法隆（Jimmy Fallon）和塞斯麥爾斯（Seth Meyers），並在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文砲轟他們是「徹頭徹尾的失敗者」。

吉米法隆在他的節目「今夜脫口秀」（The Tonight Show）中稱讚吉米金摩是「正直、幽默又有愛心的人，希望他能回歸（螢幕前）。」

塞斯麥爾斯也在節目中表示，川普政府「正試圖在國內打壓言論自由」。

「大衛賴特曼深夜秀」（Late Show with David Letterman）主持人大衛賴特曼昨天也為吉米金摩抱不平，稱ABC的決定「荒謬可笑」。

他在紐約1場活動中表示：「你不能因為害怕或者想巴結白宮內那個專制的犯罪政府，就開除某個人。」