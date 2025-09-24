吉米金摩重返深夜節目：無意嘲笑柯克遇害

（法新社好萊塢23日電） 美國知名脫口秀主持人吉米金摩因評論保守派網紅柯克遇刺，主持的深夜電視節目遭停播近一週，他今天重返螢光幕時在開場獨白中哽咽地表示，他從未打算拿柯克遭殺害的事開玩笑。

美聯社報導，吉米金摩（Jimmy Kimmel）說：「我並不奢望改變任何人的看法，但我確實想澄清一些事，因為這對我作為一個人而言很重要，那就是，希望你們明白，我從未有意拿一名年輕男子遭謀殺的事開玩笑。我不認為這有什麼好笑的。」

他又說，他並非想把「…一名顯然心理狀況嚴重失衡人士的行為」歸咎於任何特定團體，「這與我想傳達的看法正好相反」。他說，他明白他上週發表的言論，讓部分觀眾「覺得不合時宜或措辭不清，或者兩者皆是」。

不過他沒有為此道歉。他批評停播「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）的美國廣播公司（ABC）附屬電視台。代表ABC約1/4電視台的兩大集團Sinclair與Nexstar，於16日命令旗下電視台停播吉米金摩的節目。

吉米金摩說：「這是不合法的。這不符合美國精神。這是不美國的。」

這起事件引發關於言論自由以及總統川普（Donald Trump）是否能監管記者、評論員甚至是喜劇演員發言的全國討論。吉米金摩因評論柯克遇害遭到批評後，ABC於17日停播吉米金摩的節目。但在遭到母公司迪士尼（Disney）強烈反對後，電視網又讓吉米金摩回歸。

吉米金摩感謝許多聲援者，包括歷任深夜節目主持人，還有上週慰問他的西雅圖一家廣播電台前老闆。他也特別提到不是他喜劇節目粉絲，但卻挺身捍衛他有發言權的各界人士，包括德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）。

他說：「他們公開反對這屆政府，這需要勇氣。他們做到了，應該獲得肯定。」