【吉豚屋】旺角金魚街店 早餐5折（19/01-25/01）

今個星期一至五，吉豚屋旺角金魚街店精選早餐 5折，沙嗲牛肉麵只需 $21、全日早餐只需 $30，跟餐仲可以任揀絲襪奶茶或香濃咖啡，一早幫各位旺角友提提神！

日期：2026/01/19 - 2026/01/25

地點：旺角通菜街142-146號地下

