香港吉野家35歲生日，即日起推出由早到晚都有至抵嘅 $35優惠，指定套餐更可以免費升級凍飲！

早市套餐$35：吉列豬扒+嫩滑炒蛋+昆布烏冬+冷/熱飲品

【吉野家】35周年賞 早午茶晚 $35優惠

午市套餐$35：野菜蔥油雞丼+冷/熱飲

【吉野家】35周年賞 早午茶晚 $35優惠

茶市套餐$35：大阪燒炒麵(大) +溫泉玉子+章魚小丸子(3粒)+冷/熱飲

【吉野家】35周年賞 早午茶晚 $35優惠

晚市吉邊：憑會員優惠券，第二客吉邊減 $35

【吉野家】35周年賞 早午茶晚 $35優惠

全日$98 2人餐：和風牛肉丼(大)+野菜煎雞丼(大)+日式雞肉炸餃子 (3隻)+迷你關東煮+冷/熱飲 (兩客)

【吉野家】35周年賞 早午茶晚 $35優惠

廣告 廣告

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：2026/01/20 - 2026/02/15

地點：吉野家分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso