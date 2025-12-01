吉隆坡抵港航班現「機艙老鼠」 58歲內地漢偷2500元現金被捕

ihtsusw7b4c9_2.JPG

機場警區於上周五(28日)接獲報案，指一班由吉隆坡飛往香港的航班上，有一名乘客發現放在座位上方儲物櫃的個人財物不翼而飛，懷疑被人盜去。

機場警區人員接報到場，經初步調查後，拘捕了一名58歲的內地男子，涉嫌盜竊，他被扣留調查。調查顯示，該名男子懷疑盜取機上該名乘客放在行李袋內的現金(港幣及其他外幣)，共約值港幣2,500元。

