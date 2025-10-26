《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
吉隆坡會談緩和緊張關係 中方：與美達基本共識
中美周六和周日一連兩天於馬來西亞吉隆坡舉行第五輪經貿會談，中美緊張關係有緩和跡象，為中美元首會面締造良好氣氛。中國商務部國際貿易談判代表李成鋼稱，雙方就出口管制，以及對等關稅進一步延期等議題，建設性地探討了一些妥善處理雙方關注的方案，達成初步共識；新華社其後稱基本共識。率領美國代表團的財長貝森特則指，雙方為中美元首會面，達成非常有效框架。
這次會談中方牽頭人為副總理何立峰，美方牽頭人則為財長貝森特，貿易代表格里爾陪同出席。新華社報道，雙方圍繞美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入和富有建設性的交流磋商，就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，並履行各自國內批准程序。何立峰表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方合則兩利、鬥則俱傷，維護中美經貿關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也符合國際社會的期待。
貝森特稱，中美雙方在最新一輪會談，磋商了中美貿易更平衡、稀土、芬太尼、TikTok，以及中國購買美國大豆和其他農產品等議題，形容磋商具建設性和深入。他指，雙方達成的框架將可避免美國向中國加徵100%關稅，以及推遲中國實施稀土出口限制。
特朗普見證泰柬簽和平聲明被指叨光
美國總統特朗普周日抵達吉隆坡展開亞洲訪問，並出席東盟峰會。白宮上周公布，他將於周四與國家主席習近平在南韓出席亞太經合組織(APEC)峰會時會面。特朗普重申，中國想達成協議，美國也想達成協議。他此行亦想凸顯其國際和平調停人的角色，見證早前爆發邊境衝突的泰國與柬埔寨簽署和平方針聯合聲明，但被指有叨光之嫌。他在儀式上的發言是各領袖中最長的，還誇稱這是東南亞「重要的一天」、簽署聲明的泰柬領袖是「歷史性人物」。但泰外長在儀式後拒絕稱之為停火協議，僅指這是邁向和平的道路。
