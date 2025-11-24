Booking.com黑五優惠低至46折
吉魯開火進兩球 法甲里爾擊敗巴黎FC
（法新社里爾23日電） 戰陣經驗豐富的法國前鋒老將吉魯（Olivier Giroud）今天梅開二度，幫里爾今天在主場主場4比2擊敗巴黎FC（Paris FC）。
雖然客軍由古貝爾斯（Willem Geubbels）破門先馳得點，但39歲的吉魯上、下半場個進一球，寶刀未老。
曼迪（Aissa Mandi）以頭槌攻進第3球後，客軍杜塞（Lohann Doucet）為巴黎FC追回一分，讓比賽尾聲一度燃起希望，但地主球員布羅霍爾姆（Marius Broholm）主罰12碼破網，最終幫里爾鎖住勝利，以23分積分站上法甲前四。
吉魯是2018年法國世界盃奪冠功臣，這是他自8月賽季開打以來，為里爾在法甲聯賽攻進的首顆進球。
