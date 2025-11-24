吉魯開火進兩球 法甲里爾擊敗巴黎FC

【Now Sports】皇家馬德里連續兩輪西甲失分，周日兩度落後下，只能2:2逼和主場的艾爾切，目前已被巴塞隆拿縮窄至僅1分的領先差距。兩隊半場交白卷，換邊後53分鐘，先開紀錄的是主隊艾爾切，法巴斯與希亞文華利拿一次撞牆配合，前者成功快復任正選的阿歷山大阿奴一步，在古圖奧斯出迎前將皮球送入網窩。皇家馬德里隨後作出調動，雲尼素斯、卡馬雲加及費達歷高華維迪入場，直至78分鐘，皇馬在角球攻勢中，由比寧咸（Jude Bellingham）頭槌二傳到門前給侯辛加一腳，追和1:1，但只是6分鐘後，艾爾切再由艾華路洛迪古斯，漂亮地擺脫了面前的皇馬後衛阿辛斯奧，然後在禁區頂射破古圖奧斯的大關，再次領先。皇馬兩度落後，兩度追平，87分鐘，比寧咸禁區內第1射被門將擋出，隨後安巴比立即補上橫傳，給比寧咸再加一腳將球送入網窩，踢成2:2，而補時階段，艾爾切後衛卓斯因為犯規拉安巴比球衣，兩黃一紅被逐，但對戰局沒有產生太大影響，最終完場人較對方多的皇馬，在國際賽周前被華歷簡奴悶和0:0後，今場再失分，賽後積32分，僅比第2的巴塞隆拿多1分。

now.com 體育 ・ 8 小時前