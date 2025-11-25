張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
每天看同事，竟真的能日久生情？心理學「單純曝光效應」讓好感悄悄累績
日常生活中，辦公室同事、社區管理員或經常在某個場合碰面的熟面孔，有時會在不知不覺間變得越來越順眼。明明一開始並無特別感受，但因為「常見面」，好感卻逐漸增加。心理學上，這種現象被稱為「單純曝光效應」。
什麼是「單純曝光效應」？
1968年，心理學家扎榮茨（Robert Zajonc）提出「單純曝光效應」概念，指出人們對於經常出現在生活中的人或事物，更容易產生潛在好感。即便對方沒有做出特別行為，只要反覆出現，大腦便會自動將其歸為「熟悉且安全」，進而拉近心理距離。
為何會產生這種效應？三個心理機制說明
安全感來源
人類對陌生事物本能上較為警戒，但熟悉的刺激會降低防備，使人感到安心。
降低判斷負擔
面對熟悉的人或情境，大腦不需重新評估可靠度，可直接套用既有印象，因此互動更輕鬆。
心理距離拉近
即便沒有深入交流，只要經常出現在同一環境，彼此的距離感就會逐漸縮短。
日常中的常見影響
在職場上，經常一起開會或合作的同事，多半更容易建立默契；感情中，「日久生情」並非只有戲劇效果，熟悉本身就能提升親近感。甚至原本覺得不太順眼的人，因為長期處在同一環境，印象也可能慢慢軟化。不過，心理學家提醒，熟悉感並不等於真正契合，仍須留意價值觀或相處方式是否合適。
如何善用這項效應？4個實用方向
適度增加互動頻率
無論職場或日常社交，適當的曝光能讓關係更自然地拉近。
保持自然、不必刻意討好
輕鬆、真誠的互動比刻意接近更有效；過度用力反而造成壓力。
留意是否只是「習慣性好感」
在關係建立初期，可觀察自己的感受是源於熟悉，還是來自真正的欣賞。
給時間讓印象逐步形成
好感或反感都不必急著下判斷，時間能幫助看清對方和關係的走向。
