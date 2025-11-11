同婚權受憲法保障 美最高法院駁回肯州前官員上訴 平權團體：愛再次勝利｜Yahoo

LGBTQ+支持者在美國最高法院前揮舞旗幟。 (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)

【Yahoo 新聞報道】前肯塔基州一名郡書記早前提出上訴，試圖推翻 2015 年《奧貝格費爾訴霍奇斯案》（Obergefell v. Hodges）有關全國同性婚姻合法化的標誌性判決，遭美國聯邦最高法院在周一（10日）時駁回，維持承認同性婚姻受憲法保障，支持同性婚姻權的平權團體表示歡迎，形容是「愛再次勝利。」

前肯塔基州書記拒發結婚證書

前肯塔基州洛萬郡（Rowan County）書記 Kim Davis 在2015年最高法院承認同性婚姻憲法權利後，因拒發結婚證書被一對同性伴侶控告，Kim Davis 表示自己是一名使徒基督徒（Apostolic Christian），同性婚姻與其信仰相衝突，最終她被判須支付約 36 萬美元（約 280 萬元）的精神損失賠償及法律費用，她隨後提出上訴。該案被視為法院承認同性婚姻憲法權後，宗教自由與婚姻平權之間衝突的代表性事例。

前肯塔基州洛萬郡書記 Kim Davis 在2015年時，拒發結婚證書予同性伴侶 (AP Photo/Timothy D. Easley, File)

人權組織「人權運動」（Human Rights Campaign）主席 Kelley Robinson 表示：「今日，愛再次勝利。公職人員宣誓服務社區，該承諾必須涵蓋所有人，包括 LGBTQ+ 群體。最高法院今日明確指出，拒絕尊重他人憲法權利將面對後果。」

人權組織：愛再次勝利

而代表Kim Davis 的保守基督教法律團體「自由律師會」主席Mat Staver 則批評，裁決令Kim Davis 須承擔「沉重的金錢損失」，又稱《奧貝格費爾案》「從一開始就是錯誤的」，並表示相信最高法院最終將推翻該判決，「一切只是時間問題。」

最高法院2015年以5比4的票數作出「奧貝格費爾案」判決，包括已退休的保守派大法官Anthony Kennedy亦投下贊成票，並撰寫判詞表示同性戀者要求在法律前享有平等尊嚴，憲法賦予他們這項權利，「婚姻是最深刻的結合，體現愛、忠誠、奉獻、犧牲與家庭的最高理想。」

最高法院保守派佔多席

目前的最高法院組成由保守派以6比3佔多數席位，包括接任Anthony Kennedy 的保守派 Brett Kavanaugh，接替曾投贊成票、2020 年離世的自由派大法官 Ruth Bader Ginsburg 的是保守派 Amy Coney Barrett 。另外，當時反對該案的John Roberts、Clarence Thomas及 Samuel Alito 則仍在任。

對於這次駁回上訴的決定，大法官們未有作任何說明。外界認為，最高法院三年前推翻墮胎權後，選擇迴避另一宗極具爭議性的案件。

自2015年同性婚姻憲法權裁決生效以來，全美已有近 60 萬對同性伴侶結婚。曾代表該案原告的公民權律師 Mary Bonauto歡迎法院最新駁回上訴的決定，並表示「自從同性婚姻合法化以來，人們親眼見到平權如何為家庭和孩子提供保護，亦讓社會與經濟更穩固」。

最高法院此次決定不會成為新的司法先例，但若未來有類似案件再度挑戰同性婚姻憲法權利，法院仍可重新審理相關上訴。

來源：CNN