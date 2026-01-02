宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
同度哀傷學術會議2026｜一趟心靈的療癒之旅！宏福苑五級火災後研討 回應城市的集體哀傷｜Yahoo活動街
近年社會對心理健康及精神支援的需求上升，特別在發生集體創傷事件後，哀傷不再只是個人課題，而是牽涉醫療系統及社會服務的公共健康議題——專業人士該如何協作及應對城市的各種哀傷情緒？
由同行學院主辦，並與香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院及香港大學護理學院合辦的「同度哀傷學術會議 2026」，將於 1 月下旬舉行。是次會議匯聚超過 20 位本地及海外的專家與前線實務工作者，透過跨學科、跨專業的對話，加深社會對哀傷與生死議題的理解、提升專業人士在提供哀傷支援時的應對能力，並為專業人士提供培訓學分。
主辦單位期望為社工、醫護、精神健康從業員，以及所有關注生死教育與精神健康的人士，提供一個結合理論與實務經驗的交流平台，深入了解如何回應當代社會面對哀傷及生死時的複雜需要。
同行學院：推動災後社會對生死議題的理解與實踐
由本地社企同行在 2025 年創辦，關注不同社群，特別是被邊緣化社群在生死抉擇上的需求。同行學院以「終生自主」為核心理念，透過公眾教育、專業培訓、社群建立及學術研究四大範疇，促進知識交流與跨界別合作，並提升大眾對哀傷與生命議題的理解。
為支援大埔宏福苑火災後的社區復原，是次會議所有門票收入的 10%（不扣除任何開支），將全數撥入《Project Grief & Heal 同度哀傷 2026》，為大埔宏福苑事件的間接受害者提供免費的臨床心理及／或精神科專業支援，包括小組介入及一對一臨床服務。
會議焦點：探討災後及當代社會中常被忽視的哀傷與生死議題
是次學術會議將分為兩日舉行，內容涵蓋：
●災難後助人者的個人失落及香港人的集體哀傷
●都市人的孤獨感與精神健康風險
●LGBTQ+ 社群中不被認可的哀傷經驗
●探討藥愛（Chemsex）、交友 apps及不停煲劇（binge-watching）現象
●華人文化下醫護對死亡的迴避
●預設照顧計劃的醫療指示與臨終共融實踐
●跨宗教靈性照護
會議將以廣東話或英語進行，並全程提供廣東話至英語的即時傳譯服務。
●詳細會議流程：
https://alongsideacademy.org/grief-and-heal-conference-2026/programme-rundown/
從學術走進城市：「Journey of Heal 療癒之旅」系列活動
除了核心的兩日學術會議，「同度哀傷」學術會議 2026 亦延伸至城市不同地方，推出「Journey of Heal 療癒之旅」系列活動，帶領城市一起學習如何與哀傷同行。
當中備受關注的互動裝置，由同行首創的 《樹窿電話亭》，靈感源於日本為災後失去家園及家人的居民而設的「風之電話亭」，為參加者提供一個可被聆聽、可安全表達的空間，讓未被說出口的情緒得以安放。參加者除了可以訴說心聲，更可以透過電話細聽其他人的哀傷經歷。
同行學院更與百老匯電影中心及誠品生活等活動夥伴合作，舉辦電影放映會及真人圖書館分享活動，透過故事與對話，邀請公眾以不同方式理解哀傷。當中的真人圖書館分享活動更邀請到香港演員柯煒林（Will Or）作為「真人圖書」，以親身經歷分享《如何擁抱不可預計哀傷》。
●詳細「Journey of Heal 療癒之旅」活動介紹：
https://alongsideacademy.org/grief-and-heal-conference-2026/journey-of-heal/
為何參與「同度哀傷學術會議 2026」？
●深入了解災後常被忽視的精神健康議題，例如助人者的個人失落及香港人的集體創傷
●以實際行動支援《Project Grief & Heal 同度哀傷 2026》，協助災難後社區復原
●全港首個學術會議探討 LGBTQ+ 社群哀傷議題
●會議匯聚海外及本地專家，拓展國際視野及提升處理哀傷議題的能力
●專業人士可獲取培訓學分（CE、CME、CNE、CPD 申請中）
●與私人企業、醫療、社福、精神健康界別的專業人士建立網絡
=================
「同度哀傷學術會議 2026」活動詳情
日期：2026 年 1 月 23 日至 24 日
語言：廣東話／英語（設廣至英即時傳譯）
地點：九龍逸東酒店 2 樓
「療癒之旅」活動詳情
日期：2026 年 1 月 22 日至 1 月 24 日
地點：九龍區
活動網頁：https://alongsideacademy.org/grief-and-heal-conference-2026/
票務詳情
1. One-for-All Pass 全面通行證 — $1000（早鳥優惠價格）
(i)「同度哀傷」學術會議 2026 兩日通行
(ii) 《樹窿電話亭》優先體驗
(iii) 電影放映＋映後談（《親愛的房客》或《隔壁的房間》二選一
(iv) 癒之旅活動（四選一）：
• 清晨慢跑 Morning Shakeout Run
• 靜聽之境：聲音浴體驗
• 身心之間：療癒瑜伽
• 真人圖書館《哀傷的隱語》
2. 療癒之旅套票 — $250（早鳥優惠限定門票）
(i) 電影放映＋映後談（二選一）
(ii) 療癒之旅活動（四選一）
立即購票及其他門票詳情（早鳥優惠至 2026 年 1 月 8 日）：https://alongsideacademy.org/grief-and-heal-conference-2026/register/
《Project Grief & Heal 同度哀傷 2026》計劃詳情： http://walkalongside.org/project-grief-and-heal
追蹤同行 Instagram：https://www.instagram.com/walk.alongside/
=================
其他人也在看
舊油麻地警署展覽開幕 走進銀幕老差館 內地遊客讚入場費超值 (多圖)
警匪片作為香港電影的經典題材，催生出無數佳作，「雜差房」、「羈留室」和「認人室」等場景早已深入民心。位於舊油麻地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽明日起開放予公眾，參觀者可親身走入昔日警署，感受港產警匪片的緊張氛圍與魅力。當局指，展覽旨在結合電影文化與旅遊，豐富香港體驗並帶動地區經濟，訪客反應熱烈，不少內地遊客直言深感興am730 ・ 23 小時前
2026年初台北快閃店一覽！CHIIKAWA/Kuromi/Snoopy/哈利波特/底褲兔｜海量打卡位+周邊商品
踏入2026年初，台北正式進入IP角色快閃店爆發期，從華山1914文創園區、松山文創園區，到中山地下街，各大人氣角色如CHIIKAWA、Kuromi、Snoopy、哈利波特、底褲兔相繼登場，沉浸式打卡場景、巨型充氣公仔與話題周邊商品一網打盡，無論你是療癒系、暗黑系，還是經典電影派，一樣有打卡好去處。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
龍獅節一連兩日舉行 吸引各地30隊醒獅隊參賽
【Now新聞台】香港龍獅節暨第八屆世界龍獅日一連兩天舉行。 國際醒獅比賽在文化中心露天廣場舉行，30隊參賽隊伍分別來自英國、澳洲、馬來西亞以及內地，現場亦設有體驗區，市民可以免費入場感受龍獅文化。大會期望透過活動宣揚傳統文化。香港龍獅節籌委會副召集人譚定邦：「我們希望藉這個比賽，把內地和香港的所有傳統文化在這個跳板向全世界，把中華民族五千年優秀文化傳播出去，把我們的民族性更加提高，令這個這麼好的龍獅文化繼續傳承下去。」#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
舊油麻地警署光影之旅正式開放 至周日僅剩10餘票
位於舊油麻地警署的「油蔴地警署光影之旅」展覽今日(2日)起開放予公眾，首兩星期會連續開放，並延長開放時間，由早上9時至晚上10時。參觀者可親身走入昔日警署，感受港產警匪片的緊張氛圍與魅力。文創產業專員黎細明在商台節目透露，今明兩日門票已售罄，周日(4日)展覽亦僅剩10餘張票。展覽不設即場售票，現時可在網上訂購1月4日至am730 ・ 7 小時前
尖沙咀甜品店見巨鼠 店員竟回應「新養一齊倒數」 店方致歉
社交平台有網民表示，除夕夜倒數前到尖沙咀一間甜品店用餐時，發現一隻巨型老鼠在收銀位置上方的燈架，惟店員竟開玩笑說「我哋新養㗎，今日一齊嚟倒數」。食客批評店員沒致歉之餘，「仲好似好得意咁係度講笑，一句唔好意思都無」，店方及後發聲明表示歉意，亦向涉事員工作出警告，不排除會作出適當處罰。am730 ・ 7 小時前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 20 小時前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦 部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火至今已個多月，有居民開始尋覓新居所、領取不同援助金以開展新生活。但有居民向《Yahoo新聞》指，其妻子於大火中罹難，由於居所為妻子名下，需要法庭批出遺產承辦證明，才可處理有關單位不同的保險賠償及津貼項目，但苦等逾月仍未獲批。《Yahoo新聞》正向法援署查詢。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
「千年一遇美少女」橋本環奈元旦發財運！玩日版《百萬富翁》爽贏1000萬日圓
被封為日本「千年一遇美少女」的國民女星橋本環奈，在2026元旦即財運爆燈！她參加富士電視台復活的益智問答遊戲節目《猜謎$百萬富翁》（クイズ＄ミリオネア）成大贏家Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
周深唱粵語串燒歌賀元旦 感激港人支持圓啟德夢
【on.cc東網專訊】內地歌手周深於啟德主場館舉行一連兩場演唱會，昨晚（1日）迎來尾場，大批「生米」（周深粉絲統稱）到場支持偶像，全場爆滿。演唱會於7點開始，周深以一身粉紅色古裝登場，以歌曲《浮游》揭開序幕，又以廣東話與觀眾打招呼，演唱《若夢》時更把歌詞最後一句東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
周街貼「JACE憑咩開紅館」！陳凱詠被質疑谷飛 斗膽問蔡依林借蛇
【on.cc東網專訊】歌手陳凱詠（JACE）於2023年約滿環球後，成為獨立歌手，而她將於今年2月18、19日在紅館處女開唱，門票原定於去年11月28日公開發售，因應大埔宏福苑火災，延至上月19日開售。門票開售近兩星期，有網民指陳凱詠演唱會門票滯銷，雖未知是否與東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
「公屋妹」買舊樓翻新 賺首桶金
洋名Carol的周佩賢，過去曾接受傳媒訪問講述身世及發跡經歷。她2004年畢業於香港大學土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，2012年創立樂風集團（Lofter Group ），初期公司專注於工廈翻新及拆售，後來轉戰市區收購及重建。信報財經新聞 ・ 15 小時前
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬
最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。infocast ・ 9 小時前
觀濱少女被掌摑飛踢疑遭暴力欺凌 近百青年圍觀兼拍片起哄 (多圖)
除夕夜不少市民相約三五知己外出慶祝，喜迎新一年來臨。近年成為「Gen Z聖地」、俗稱為「觀濱」的觀塘海濱公園，甫踏入2026年便上演懷疑少女暴力欺凌另一少女的場面。網上流傳多條影片，顯示一名身穿露肩白色毛衣和短裙的少女，眾目睽睽下以粗口怒罵、掌摑和飛踢另一名同樣穿白色衣服和短裙的少女。圍觀者除在掌摑一刻起哄，亦紛紛取起am730 ・ 1 天前
「旅行神鞋」好著波鞋推薦大賽Threads熱討：Onitsuka Tiger、Hoka、Nike哪對實力派鞋子上榜？
Threads 脆友舉辦「旅行神鞋」大賽，這四款超好著波鞋日行兩萬步也不累！每次去旅行也如「萬里長征」，一對好著的波鞋就是最佳神隊友，網友評選 Onisuka Tiger、Asics、Nike 的人氣波鞋性價比好又好著，一起來看看是哪幾款實力派波鞋吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷 男職員被捕 疑涉感情糾紛
【on.cc東網專訊】周三(去年12月31日)天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷，警員經進一步調查，相信有人向女同事施襲後，再割頸自殘，事件估計涉及感情糾紛，並以涉嫌「傷人」拘捕涉案姓黃男職員。至昨日(1月1日)，蘇女仍然危殆，黃男則轉為嚴重，暫未適合錄取口供。on.cc 東網 ・ 6 小時前
《尋秦記》累計票房破2000萬 古天樂率領拍片向觀眾報喜致謝
由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名主演的電影《尋秦記》於12月31日正式上映，繼港澳首日開畫票房錄得$11,299,366，創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄後Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
周深巡迴演唱會•香港站 | 榮登「啟德倒數第一人」 藉《財神到》送新年祝福 率萬人大合唱高呼幸福
橫跨2025 年12月31日與2026年1月1日的兩場周深「深深的」巡迴演唱會•香港站跨年紀念場，昨晚在在香港啟德體育園圓滿舉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 40 分鐘前