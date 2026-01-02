同度哀傷學術會議2026｜一趟心靈的療癒之旅！宏福苑五級火災後研討 回應城市的集體哀傷｜Yahoo活動街

同度哀傷學術會議2026｜宏福苑五級火災後研討 回應城市的集體哀傷｜Yahoo活動街

近年社會對心理健康及精神支援的需求上升，特別在發生集體創傷事件後，哀傷不再只是個人課題，而是牽涉醫療系統及社會服務的公共健康議題——專業人士該如何協作及應對城市的各種哀傷情緒？

由同行學院主辦，並與香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院及香港大學護理學院合辦的「同度哀傷學術會議 2026」，將於 1 月下旬舉行。是次會議匯聚超過 20 位本地及海外的專家與前線實務工作者，透過跨學科、跨專業的對話，加深社會對哀傷與生死議題的理解、提升專業人士在提供哀傷支援時的應對能力，並為專業人士提供培訓學分。

主辦單位期望為社工、醫護、精神健康從業員，以及所有關注生死教育與精神健康的人士，提供一個結合理論與實務經驗的交流平台，深入了解如何回應當代社會面對哀傷及生死時的複雜需要。

同度哀傷學術會議2026

同行學院：推動災後社會對生死議題的理解與實踐

由本地社企同行在 2025 年創辦，關注不同社群，特別是被邊緣化社群在生死抉擇上的需求。同行學院以「終生自主」為核心理念，透過公眾教育、專業培訓、社群建立及學術研究四大範疇，促進知識交流與跨界別合作，並提升大眾對哀傷與生命議題的理解。

為支援大埔宏福苑火災後的社區復原，是次會議所有門票收入的 10%（不扣除任何開支），將全數撥入《Project Grief & Heal 同度哀傷 2026》，為大埔宏福苑事件的間接受害者提供免費的臨床心理及／或精神科專業支援，包括小組介入及一對一臨床服務。

會議焦點：探討災後及當代社會中常被忽視的哀傷與生死議題

是次學術會議將分為兩日舉行，內容涵蓋：

●災難後助人者的個人失落及香港人的集體哀傷

●都市人的孤獨感與精神健康風險

●LGBTQ+ 社群中不被認可的哀傷經驗

●探討藥愛（Chemsex）、交友 apps及不停煲劇（binge-watching）現象

●華人文化下醫護對死亡的迴避

●預設照顧計劃的醫療指示與臨終共融實踐

●跨宗教靈性照護

會議將以廣東話或英語進行，並全程提供廣東話至英語的即時傳譯服務。

●詳細會議流程：

https://alongsideacademy.org/grief-and-heal-conference-2026/programme-rundown/

從學術走進城市：「Journey of Heal 療癒之旅」系列活動

除了核心的兩日學術會議，「同度哀傷」學術會議 2026 亦延伸至城市不同地方，推出「Journey of Heal 療癒之旅」系列活動，帶領城市一起學習如何與哀傷同行。

同度哀傷學術會議2026 「Journey of Heal 療癒之旅」

當中備受關注的互動裝置，由同行首創的 《樹窿電話亭》，靈感源於日本為災後失去家園及家人的居民而設的「風之電話亭」，為參加者提供一個可被聆聽、可安全表達的空間，讓未被說出口的情緒得以安放。參加者除了可以訴說心聲，更可以透過電話細聽其他人的哀傷經歷。

同行學院更與百老匯電影中心及誠品生活等活動夥伴合作，舉辦電影放映會及真人圖書館分享活動，透過故事與對話，邀請公眾以不同方式理解哀傷。當中的真人圖書館分享活動更邀請到香港演員柯煒林（Will Or）作為「真人圖書」，以親身經歷分享《如何擁抱不可預計哀傷》。

●詳細「Journey of Heal 療癒之旅」活動介紹：

https://alongsideacademy.org/grief-and-heal-conference-2026/journey-of-heal/

為何參與「同度哀傷學術會議 2026」？

●深入了解災後常被忽視的精神健康議題，例如助人者的個人失落及香港人的集體創傷

●以實際行動支援《Project Grief & Heal 同度哀傷 2026》，協助災難後社區復原

●全港首個學術會議探討 LGBTQ+ 社群哀傷議題

●會議匯聚海外及本地專家，拓展國際視野及提升處理哀傷議題的能力

●專業人士可獲取培訓學分（CE、CME、CNE、CPD 申請中）

●與私人企業、醫療、社福、精神健康界別的專業人士建立網絡

「同度哀傷學術會議 2026」活動詳情

日期：2026 年 1 月 23 日至 24 日

語言：廣東話／英語（設廣至英即時傳譯）

地點：九龍逸東酒店 2 樓

「療癒之旅」活動詳情

日期：2026 年 1 月 22 日至 1 月 24 日

地點：九龍區

活動網頁：https://alongsideacademy.org/grief-and-heal-conference-2026/

同度哀傷學術會議2026活動一覽

票務詳情

1. One-for-All Pass 全面通行證 — $1000（早鳥優惠價格）

(i)「同度哀傷」學術會議 2026 兩日通行

(ii) 《樹窿電話亭》優先體驗

(iii) 電影放映＋映後談（《親愛的房客》或《隔壁的房間》二選一

(iv) 癒之旅活動（四選一）：

• 清晨慢跑 Morning Shakeout Run

• 靜聽之境：聲音浴體驗

• 身心之間：療癒瑜伽

• 真人圖書館《哀傷的隱語》

2. 療癒之旅套票 — $250（早鳥優惠限定門票）

(i) 電影放映＋映後談（二選一）

(ii) 療癒之旅活動（四選一）

立即購票及其他門票詳情（早鳥優惠至 2026 年 1 月 8 日）：https://alongsideacademy.org/grief-and-heal-conference-2026/register/

清晨慢跑 Morning Shakeout Run

靜聽之境：聲音浴體驗

身心之間：療癒瑜伽

香港演員柯煒林（Will Or ）真人圖書館《哀傷的隱語》

《親愛的房客》Dear Tenant 放映會及映後談

《隔壁的房間》The Room Next Door 放映會及映後談

《Project Grief & Heal 同度哀傷 2026》計劃詳情： http://walkalongside.org/project-grief-and-heal

追蹤同行 Instagram：https://www.instagram.com/walk.alongside/

