同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎表揚貢獻：平權路未完 不同崗位做好自己︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】第 36 屆香港同志影展今天（12 日）開鑼，上映全球共 22 部的 LGBTQ＋電影，亦帶來 37 部短片，當中包括香港本地作品。每屆同志影展均會向同志社群有貢獻者頒發玲瓏大獎（Prism Award），今年獎項由同性配偶申請公屋案終極勝訴的 Nick Infinger 奪得，表揚他堅毅不屈。Nick 接受《Yahoo新聞》訪問時嘆謂「原來真係有人認同自己所做嘅嘢」，籲大眾保持開放的心，在影展中感受同志的故事。
Nick 在同志平權的路上，與電影亦甚有淵源，「電影始終係一個好好嘅方式（傳遞議題），可能有啲係紀錄片，可以記低之前一啲好重大嘅事件、同志人物」。他早年在同志社區中心「香港彩虹」，幫忙籌備美國 LGBT 權利運動人士、當地首個出櫃的政壇人物 Harvey Milk 紀錄片包場放映，「除咗透過文字上、隔好遠嘅新聞、書本上睇個故事，（電影）可以睇返當時原來咁樣發生，主角有啲咁嘅掙扎，電影更加能夠傳遞情感」。
中學時期踏上同運路：好多人接納我
Nick 在公屋案之前，半生早已與同志運動扣連。他口中的「香港彩虹」，正是他參與同運的啟蒙。他中三加入後，每周參與「吹水會」討論不同同志議題，及後開始舉辦第一屆同志遊行、第一屆國際不再恐同日等，「嗰時身份都幾割裂下，返學嗰陣本自己比較內向，唔太識朋友；放學之後試下另一邊的世界，好多人會接納我，好似我嘅努力可以有成果，可以留畀後世」。
政府於 2008 至 2009 年間將《家庭暴力條例》修訂為《家庭暴力及同居關係暴力條例》(香港法例第 189 章），擴闊保障範圍至同性同居伴侶。Nick 當時亦有份到立法會公聽會，「成班教會人士去到立法會舉起『反對』，講到我哋會同同志濫交、摧毀一男一女婚姻制度咁十惡不赦，當時無而家咁開放，當年好衝擊」。
前人種下的 JR 種子
在遊行和「吹水會」之外，Nick 年紀輕輕已深明由制度平權的重要，全因有前人種下的司法覆核案。1991 年，立法局通過男男同性性行為非刑事化法案，男男性行為的合法性行為的同意年齡為 21 歲，但女女性行為或男女性行為則是 16 歲。2004 年，一名男子就此規定司法覆核，成功讓不同性傾向的合法性行為年齡劃一為 16 歲。「佢通過嘅時候我咁啱就係 16 歲，所以我係好受惠」，Nick 笑道，「如果唔係有啲幸福就要遲多 5 年，你知同志啲青春好寶貴！」
另一宗為 2006 年，港台節目《鏗鏘集》播放節目「同志．戀人」，被廣管局指違反持平原則，向港台發出「強烈勸喻」。節目其中一名受訪者「小曹」曹文傑入稟，質疑廣管局過分限制言論自由，涉性傾向歧視，終獲判勝訴。「小曹嗰時都係會大家一齊開會，教我好多嘢，見到一啲做性別運動嘅人都會用司法覆核做呢啲嘢，令到社會有討論」，令 Nick 深明撼動制度的重要性，「教育當然有佢嘅意思，但你話真係權利爭取嗰邊，香港嚟講係司法覆核先可行」。
公屋案折騰 6 年：堅持我本身嘅位置
這顆「JR種子」最終落到 Nick 身上萌芽。他與男友 Ken 在外國結婚後，回港以「二人家庭」名義申請公屋，卻遭房委會以二人不符合「夫妻」定義拒絕，Nick 控告港府剝奪同性配偶申請公屋的權利。Nick 指，當時身邊有其他同志朋友亦有同樣需要，「如果真係有一對 couple（情侶）兩邊都願意上單官司，我都好願意就畀佢哋去做，令佢哋故事令大家睇到，但奈何真係無呢個膽量」。2018 年，Nick 當時仍是一名大學生，時間多、膽子大，決定挺身而出，「如果再唔上，機會就無㗎喇」。
官司一打就 6 年，Nick 坦言期間壓力頗大，尤其後來投身社會工作，但凡有法律程序、會見律師等均要請假出席。官司中後期更與社會運動、疫情交替，一度令他身心俱疲，反思官司的意義，「嗰時有灰心，再去講咁多香港啲乜嘢、再去諗香港制度點樣改變呀、唔好倒退呀，都未必有咁多心機，我都係一個人嚟，如果大環境變化太多嘅時候，都比較少人會再死衝爛衝」。原審時代表他的人權律師韋智達（Michael Vidler），亦曾勸他想想自己可以去到多遠，「佢話呢單官司你願意貢獻個身份出嚟，已經好偉大，做多做少都係貢獻，肯企出嚟已經多咗好多步」。他最終卻繼續死衝爛衝，全靠一句「唔甘心」，「我堅持喺我本身嘅位置，講返我本身自己嘅故事，令自己相信個意義喺度」。
去年 11 月，終審法院頒下判詞，判他終極勝訴，「嗰日都覺得應該贏嘅，但始終都會擔心會唔會有意外發生，嗰日我仲返完 N（通宵）更，好攰但好開心」。折騰 6 年，Nick 目前入息已不再符合輪候公屋入息，成為真正為後人種樹的一員，「你問值唔值得，都好值得，一開始都唔係為咗一己私利去做呢件事」。
平權路未落幕：最理想係大家散開、各自參與
不過，Nick 對未來是否仍有這麼多人願意出面打司法覆核存疑，「比較難啲，一係佢本人真係遇到一種困難，嬲到要打官司，但如果唔係嬲到呢個程度，純粹因為有抱負就難好多」，加上自政府修改法律援助制度，限大律師每年最多接 3 宗司法覆核案，條件進一步收窄。
平權路會否就此落幕？Nick 則認為，現時應在不同崗位做好自己的事，他現時為社工，主力負責同志個案，「一個人擔起支旗，帶住成個社會前進，萬年都好難有一個。最理想係大家散開，大家有各自的參與」。他舉例，以往同志遊行為同志提供一個「被看見」的空間，「等佢哋見到唔會淨係得我一個同志，就算係異性戀嘅都會支持自己，可以比較做返自己」，現時同志遊行化身市集仍能達至同樣效果，「當然呢個空間可以繼續出現幾耐，規模會唔會再窄啲，有一屆得一屆，盡撐㗎咋！」
電影院亦是另一個讓大眾與同志拉近距離的空間。他指，觀眾可透過同志影展的電影，代入同志視角感受世界，「睇電影真係需要大家開放嘅心，可能喺戲入面睇一個影像、故事，而呢個角度係你平時唔會遇到嘅角度」。對於同志而言，影展電影亦屬一種陪伴，「可能見到裡面有啲故事同你類似嘅，透過電影令到自己好似被明白多啲，都有呢個可能喺度，係開心嘅」。
【第 36 屆同志影展】
日期：9月12日～9月27日
