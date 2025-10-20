不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
同志文化展︱華生酒吧舊照、同志地下刊物呈現社群變遷 負責人：同志歷史係香港歷史一部份︱Yahoo
展品包括麥樂倫案法醫報告、「十分一會」八九民運登報、還有同志地下刊物《同性愛問題三十講》。
【Yahoo新聞報道】由香港同志運動歷史研究計劃策劃的「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」近日開幕，透過逾百件文物，追溯香港同志社群於九十年代從法律陰影走進陽光的歷程。展覽中更首次展出1958年香港同志酒吧內部珍貴照片。研究計劃負責人Connie指，「同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」，冀參觀者了解同志社群之餘，亦能反思現時平權運動的進程。
1980年麥樂倫案法醫報告 反映同志困境
展覽以歷史時間軸呈現過百件展品，Connie指此展覽籌備半年，動員12位義工，但最大的困難是尋找九十年代以前的同志歷史，不少當年活躍的相關網站已關閉，主要只能依靠私人收藏如雜誌、剪報，文件等來反映當時情況。是次展覽公開1980年麥樂倫懸案相關的法醫報告及現場繪圖。當年警司麥樂倫被發現身中五槍死亡，而他在事發當日早上已被預約拘捕，面臨「粗獷性行為」的指控。由於80年代男男同性性行為屬刑事罪行，最高可判終身監禁，事件凸顯當年同志因違法問題而容易成為勒索或陷害對象的處境。
同志地下刊物衝擊主流
正是在法律嚴峻的背景下，各式文化運動開始萌芽。甚稱香港同志運動大前輩的「小明雄」從美國帶回同性愛解放運動思想，於1980年返港後出版同志地下刊物《粉紅三角》（後易名《東濤》），以及《同性愛問題三十講》，率先衝擊主流社會。到了1986年，香港首個同志話劇作品《兩個男孩子的故事》上演，標誌著同志文化首次以舞台形式在香港發聲。展覽亦有展出《粉紅三角》、《同性愛問題三十講》及《兩個男孩子的故事》宣傳品。
港首個同志團體「十分一會」 促同性戀非刑事化
展品亦有介紹第一個在香港註冊的同志團體「十分一會」，於1988年發起了香港同志史上第一次公開簽名行動，以「一人一信」方式支持同性戀非刑事化，最終促使政府同年推出諮詢文件。其後，「十分一會」亦於1989年在報章刊登分類廣告關注民運，下款為「一群關心中國與香港前途的同性愛者」，透過籌款登報推動社會對同志的關注。
黃金時代 數碼地圖整合同志蒲點
隨著男男同性性行為在90年代初不再是刑事罪行，大大降低了法律風險，香港同志社群迎來「黃金時代」。Connie指在展覽中展出、研究計劃製作的的「90年代同志文化數碼地圖」，整合多達60個九十年代的同志蒲點，遍布港、九及大嶼山，當中包括位於長沙的同志度假屋、不同的同志酒吧等。Connie透過訪問桑拿及酒吧老闆了解到，當時經濟條件較好，即使「當年半打啤酒四、五百蚊」，市民亦願意消費，衍生眾多同志蒲點。
網絡時代來臨 蒲點削九成
Connie作為過來人，當年每周亦有到女同志酒吧消遣，這種實體社交建立了強烈的「大家庭感覺」（Chosen Family）。Connie形容同志酒吧內不少同路人均相識，「你嘅朋友都喺晒呢 100 個（蒲點）裏面，每個禮拜都會見」。90年代蒲點眾多的另一原因則時當年實體社群的必要性極高，「90年代上網未發達，好有需要在現實世界認識」。不過進入網絡時代，Connie指現時「同志蒲點得返一成」，因互聯網發達，「喺 App或者Telegram已經可以認識」，導致蒲點開始減少，而網絡上建立的朋友關係則更趨「碎片化」。
「華生酒吧」內部面貌曝光
今次展覽的焦點包括香港首間同志酒吧「華生酒吧」內部面貌曝光。該酒吧於1958 年在尖沙咀康和里開業，老闆最初本希望開設一間普通澳洲酒吧賣炸魚薯條（Fish and Chips），早期顧客多為水手及水兵，但因當時的交友需求，成為了同志酒吧。展覽中有關華生酒吧的黑白照片，是Connie的團隊尋得現居澳洲、華生酒吧老闆的女兒借出，相當珍貴之餘，亦揭示香港同志空間的隱蔽起源。展覽亦有呈現變裝文化，展出變裝皇后Coco Pop的衣著，當中包括其師父Greg以紅黑羽毛手造的作品，以及Coco在同志酒吧PP表演、為關懷愛滋籌款的服裝。PP的彩虹旗亦是重要展品之一。
近年平權停滯「歷史不斷循環」
然而，平權立法的進程卻在90年代末至今開始停滯。Connie指出，儘管1995年政府成立了平機會，但隨後宗教群體開始出現強烈的反對聲音，最終由時任議員提出的整全反性傾向歧視法案（胡紅玉方案及劉千石方案）先後被否決，令立法進程停滯至今。Connie感歎「歷史不斷循環，反對的聲音都仲係相似的意見」，慨嘆「同志歷史唔係小眾歷史，同志嘅歷史就係香港歷史嘅一部份」。
「今夜星光燦爛：香港 90 年代同志文化展」詳情
展覽日期：2025年10月18日至11月2日
開放時間：星期二至日 早上11時至晚上8時 ( 星期一休息 )
註：展覽及加料節目為免費私人活動，僅限已預約觀眾。不設即場Walk-in。
