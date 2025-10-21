不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
同志遊行「共融文化節」被逼押後 場地突接施工通知 籌委：我哋打開逆境波︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「香港同志遊行」原定於 11 月 29 日在觀塘海濱公園舉行的「共融文化節」，因場地突遭政府部門要求進行工程，需延期舉辦。
主辦單位香港同志遊行活動籌委表示，場地管理方稱因應政府部門通知，無法如期租出場地，令活動被迫押後。籌委會感謝場地方一直以來積極友善的溝通，並正積極爭取改期，呼籲支持平等共融的市民留意最新公布。
《Yahoo新聞》已就事件向相關政府部門查詢，正待回覆。
籌委嘆難覓場地：申請幾個都無下文
籌委會向《Yahoo新聞》覆稱，「共融文化節」原計劃設有歌舞表演及攤位，旨在推廣多元及共融文化。對於工程導致活動延期，籌委指事件或會令籌備成本有所增加，但他們最關心的是令參加者失望。
有籌委坦言，尋找合適場地一向困難，「我哋都曾經申請過好幾個場地都冇下文」。對於今次延期，籌委形容「失望就點都有少少，但逆境波我哋都打開」，強調無論情況如何，團隊會盡力處理，並希望事件只是巧合。
