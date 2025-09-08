同性伴侶替代框架｜立法會周三恢復二讀 亞洲 30 性小眾團體聯署促全面承認伴侶關係｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《同性伴侶關係登記條例草案》將於周三（10日）恢復二讀。多個政黨包括民建聯、工聯會、自由黨等早前明言反對，政制及內地事務局局長曾國衞則強調，如果不尊重終院裁決，「無疑對法治有很大影響」。國際特赦組織香港海外分會，聯同來自亞洲各地 30 個 LGBTI 權利團體，發信給曾國衛，呼籲港府訂立全面承認及保障同性伴侶關係的法律框架。

團體在聯署信表示，緊急呼籲香港政府，全面遵守終審法院的裁決，履行其國際及本地的人權責任，訂立全面的法律制度承認同性伴侶關係，讓所有同性伴侶能在本地成為合法伴侶。團體認為，提出《條例草案》是港府回應終院命令的必要行動，但目前條文跟國際人權標準，以及政府聲稱推動平等機會、促進共融與尊重多元價值的承諾，仍有明顯落差。

只容許海外註冊伴侶登記 不符國際人權標準

聯署團體表示，堅信終審法院的命令應被正確理解為，要求保障同性伴侶在本地合法締結伴侶關係的權利，但目前《條例草案》只容許在香港以外地方註冊的同性伴侶「登記」。團體認為，有關限制不僅不符合國際人權標準的方式，亦實質地剝奪了同性伴侶的結合權利。

國際特赦組織香港海外分會總幹事陸志民表示，聯署信反映亞洲各地 LGBTI 社群對香港同性伴侶爭取平等權利的關注和支持。聯署團體批評，目前的草案遠遠落後於近年已落實相關同性伴侶法律保障的尼泊爾、泰國與台灣等地，「這些地方的經驗顯示，承認同性伴侶關係，並不違背亞洲價值或『傳統價值』。」

陸志民續指，聯署團體促請香港政府須履行其根據國際人權條約所承擔的義務，同時遵守《基本法》、《香港人權法案條例》，並落實終審法院所確立的同性伴侶平等權利保障。此外，團體要求政府公開說明，草案若未能於終院規定期限內通過的應變方案。