同性伴侶替代框架｜草案遭否決 性別研究學者：關係不獲承認如被社會遺棄︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】同性伴侶替代框架草案上周遭立法會否決，同志平權障礙重重。性別研究學者黃鈺螢出席分享會時指，婚姻是人生的重要里程，性小眾的婚姻關係不獲承認，就如剝奪了追求幸福的權利，被社會遺棄。

Lush今日（19日）聯同婚姻平權協會舉辦「愛無界限」倡議分享會。

個人護理品牌Lush今日（19日）聯同婚姻平權協會舉辦「愛無界限」倡議分享會。協會共同發起人之一的邱銘諾表示，多間院校的人權計劃曾於2023年聯合發表調查報告，顯示6成港人支持同性婚姻；今年初，中大學者的性別研究亦發現70%處於穩定同性關係的香港性小眾受訪者表示想或非常想與其同性伴侶結婚，顯示婚姻在香港性小眾心目中仍然是一個重要制度。

促性小眾社群向前看

對於上週三（10日）立法會否決二讀《修例草案》，邱銘諾形容為爭取婚姻平權的進程上小小的絆腳石，但認為社群要向前看，期望在不久的將來會有進展。

黃鈺螢則指出，結婚是人生劇本重要一章，是對幸福的一種追求。她形容當性小眾的婚姻在港不被承認，感覺就如不被自己的城市所接納、被社會遺棄。黃續指，當性小眾不能夠結婚，受傷害的不只他們本身，還有他們的親友，「我無得結婚，佢哋無機會祝福我，就好似話俾佢哋聽『你愛嘅人，社會唔要啊』」。

樂見草案引起市民廣泛討論

黃鈺螢的伴侶、跨性別互助組織「性別空間」創辦人Kaspar一直關注本港性小眾社群的平權運動，包括2013年的「W訴婚姻登記官案」，他形容此案為「社群第一次社會關注」，亦展開了同志通過司法覆核來爭取權益的道路，眼見香港政府在7月向立法會提交上述草案，以為在爭取同性平權上「終於有啲眉目」，怎料草案最終被大比數否決。但Kaspar並不感到挫敗，深信立法會只代表少數聲音，「Things will get better, the best is yet to come」，即使草案未被通過，引起廣大市民的討論亦是好事。

Lush代表Florence指，品牌一直關心世界各地的LGBTQ+運動，在香港《同性伴侶關係登記條例草案》掀起討論的當下，希望能夠通過推出新的「愛是權利」香氛皂，並將其75%的銷售收益捐贈予婚姻平權協會及其他支持LGBTQ+社群的港澳機構，表達對社群的支持。