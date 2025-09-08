鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
同性伴侶替代框架｜調查指僅兩成性小眾海外已婚或登記 促本地設直接承認制度｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】《同性伴侶關係登記條例草案》 將於周三（10日）在立法會恢復二讀，性別及性傾向平等倡議組織萌家香港今日（8日）發表調查報告，發現高達 98% 受訪者支持現時設立同性婚姻或伴侶制度；63% 受訪性小眾稱如法律不承認關係，長遠不會留在香港。調查反映，社群對立法會議員有相當期望，冀議員發揮政治智慧，「需要佢哋嘅政治智慧思考點樣做」。
受訪者包括 16％ 順性別異性戀
萌家香港於今年 5 月至 8 月透過網上平台進行問卷調查，主題為《不同性別社群如何理解及保障伴侶和家庭關係》，旨在了解不同性別身份人士對「伴侶」及「家庭」的看法與需求，共收集到 544 份有效回應。受訪者的性傾向分布多元，包括 47％ 為同性戀、19 ％為異性戀、17 ％ 是雙性戀，剩下比率分別為泛性戀、無性戀及其他傾向。萌家香港指出，受訪者當中有16％ 為順性別異性戀，反映保障伴侶及家庭關係並非性小眾才關注的議題。
萌家香港創辦人之一伍詠欣表示，問卷比政府推出《同性伴侶關係登記條例草案》早近兩個月展開，原意為了解社群想法，並非針對草案收集意見。不過，自從政府推出草案後，問卷由每日十多份回應激增至數十份回應，在文字回應中亦見社群對草案有期望也有失望，因此趕及在草案二讀前發表調查結果。數據顯示， 96％ 認為法律承認伴侶關係有其重要性，大部份人認為法律令伴侶關係獲得法律保障、獲社會承認，亦可使伴侶在其他國家或地區享有法律地位。
若關係不獲承認 六成長遠不會留港
惟香港目前仍未承認一夫一妻以外的任何伴侶關係，69％ 受訪性小眾表示現時法例使他們難以享有配偶福利、67％ 指出未能以家屬身份接受社會服務或支援、66％ 表示未能申請公共福利，其他困難包括醫療探訪、處理身後事及遺產等。63% 受訪性小眾稱，如法律不承認關係，長遠不會留在香港。
海外登記涉高昂費用
在有固定伴侶的性小眾受訪者當中，僅 22％ 已婚或已登記為伴侶， 55％ 人沒有任何正式登記，有人更在問卷嘆寫「制度如此也只能如此」。萌家香港指出，除了因為伴侶尚未出櫃、家庭或社會壓力太大等原因而未登記伴侶關係，海外登記費用亦相當高昂，往往比現時在港註冊結婚高出六至十倍，部份人因經濟原因未有在外地登記；部份地區更要求登記人親自前往當地註冊，一旦欲解除關係亦需二人再次跨境到註冊地，令人卻步和困擾。
促本地直接承認伴侶關係
萌家香港建議政府盡快設立承認伴侶關係的制度，在本地直接承認及撤銷任何性別的兩個人的伴侶關係，既可保障及方便市民，又可避免將確認或解除伴侶關係的司法權外判他國，維護本地司法管轄權。
「公眾對立法會議員仲有些許期望」
伍詠欣又指出，當問卷問及誰是通過同性婚姻及伴侶制度最大阻力來源，排於首位的原是香港政府，其次為宗教團體，第三位才是立法會議員。「可見公眾對立法會議員仲有些許期望，期望佢哋星期三會唔會帶到呢個期望畀大家，都幾需要佢哋嘅政治智慧去思考點樣做」。她續指出政府早於兩年前已經知道需要履行憲制責任，卻在最後兩個月匆匆交功課，激起立法會及社會各界大反彈，即使草案獲通過，政府都應定期檢視現時性小眾的處境及社會期望。
IMG_5661.jpg 婚姻平權協會共同發起人邱銘諾認為「同婚引響傳統價值」是部份人轉移視線的藉口，認為政府應與性小眾團體和社群多溝通。
邱銘諾：通過與否 政府憲制責任仲喺度
婚姻平權協會發起人之一邱銘諾亦有協助萌家香港進行調查，他在會上指出草案對同婚的保障是非常基本，無論後日草案表決結果如何，社群聲音也相當清晰，希望先行出第一步，「通過咗唔代表工作已完，通過唔到，政府憲制責任仲喺度」。他期望萬一草案被否決，政府重啟立法程序時可與相關團體和社群多溝通，令下份草案更好。
越年輕越支持平權
他續說：「如果要拎傳統價值嚟講，係咪要返去傳統中國習俗一夫一妻多妾、男尊女卑嘅境界，呢啲類比有幾紮實大家心裡有數。」他反駁有意見指社會對同性婚姻未有共識之說，指公共政策從來不可能等到社會有全面共識才立法，從各界調查都可見世代分野，越年輕越支持同性婚姻平權，「調返轉都可以話社會有相當共識」。
政府提出《同性伴侶登記框架條例草案》，旨為履行終審法院 2 年前的判決，確立替代框架，建議在海外有婚姻登記的同性伴侣可透過登記制度獲本地法律承認，以保障其《人權法案》下私生活的權利，主要涵蓋醫療決策和身後事處理兩大範疇，登記雙方或一方須為香港居民。草案上月在立法會完成首讀，惟多個政黨表明反對，僅新民黨葉劉淑儀表明支持。
