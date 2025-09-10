同性伴侶登記制度草案被否決｜iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣｜Makerville 回應阿 Mo 醫療開支爭議｜9 月 10 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 9 月 10 日（週三）。本港今晚初時多雲、局部地區有驟雨；明日漸轉天晴，日間酷熱，最高約 33 度，紫外線指數約 12 屬極高。隨後兩三日大致天晴，持續酷熱，下週初部分時間有陽光亦有幾陣驟雨。出門記得補水、防曬。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】立法會今日（ 10 日）表決《同性伴侶關係登記條例草案》，最終以 14 票贊成、 71 票反對及 1 票棄權被否決，無法通過二讀，為本屆首次否決政府法案。唯一棄權票由法律界議員江玉歡投下；支持票包括葉劉淑儀、陳克勤、廖長江、黎棟國及謝偉俊等。多名議員在辯論中表明反對，指草案或「顛覆」一男一女婚姻制度；亦有建制派議員強調草案屬履行終院判決的「最低消費」，已盡量平衡意見。性小眾團體對結果表示遺憾與失望。

【Yahoo 新聞】「友邦香港國際熱氣球節」於 9 月 7 日宣布全面退款，但多名持票者向本媒體反映退款熱線長期無人接聽，電郵投訴亦未獲回覆。記者今（ 10 日）致電熱線 10 次均未能接通。消委會稱截至今日下午 5 時接獲 331 宗相關投訴，涉款逾 33 萬元，個別個案達 1 萬元。主辦方指經多個平台購票者可申請全額退款，須於 10 月 8 日晚上 10 時前透過熱線或電郵提交資料。苦主憂慮退款期後或「走數」，消委會促主辦方加派人手盡快處理。

【Yahoo 健康】對於最新 Apple Watch 加入「血壓監測」功能，家庭醫學專科醫生朱偉星指出，手錶技術與傳統「勒住上臂」量度收縮壓及紓張壓不同，較易受個體差異影響而出現誤差；強調該功能僅供參考，並非醫療裝置，有需要人士應以傳統血壓計量度，切勿以手錶取代正規監測。

【今日重點財經新聞】

【am730】蘋果凌晨發布 iPhone 17 系列，其中 iPhone 17 Pro／Pro Max 新色「宇宙橙」成社交平台焦點。網民戲稱其色調酷似連鎖品牌「大快活」標誌橙，亦被聯想到「豐澤」「萬寧」等企業配色，甚至與街頭垃圾桶、零食包裝相似，惹來熱議。雖然 AI 功能未亮相，但新色已成今代討論度最高亮點之一。

【易發睇樓團】台灣甜品品牌鮮芋仙近 9 個月內相繼關閉本港 9 間分店，最新為觀塘 apm；今年初至 5 月已結束旺角、青衣、天水圍 3 店，其後再有 5 店結業。品牌 2019 年高峰期在港達 19 間，現據官方名單僅餘 9 間。其姊妹茶飲品牌「料杯杯」沙田店亦已結業，現僅列出旺角朗豪坊及銅鑼灣希慎廣場兩店。

【BossMind】雲鋒金融（ 00376 ）公布旗下雲鋒證券獲證監會批准，由第一類證券交易牌照升級至可提供虛擬資產交易服務；消息帶動股價曾漲逾 40 %，收報 5.42 元，升 28 %。牌照升級允許透過持牌虛擬資產平台以綜合賬戶提供加密貨幣交易；據稱截至 9 月 9 日，獲同類升級的券商達 47 間。雲鋒金融早前亦斥資 4,400 萬美元（約 3.4 億港元）購入 10,000 枚以太幣，持續布局虛擬資產。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】MIRROR 紅館意外至今逾 3 年，舞者李啟言（阿 Mo）仍在治療。其父李盛林牧師最新代禱信提到「資源的真空與信心的掙扎」，憂慮承擔醫療費用的承諾或難以延續。MakerVille 回應指，事發後已提供 1,000 萬港元經濟支持，過去超過 3 年亦一直負責阿 Mo 醫療及相關開支，並與家人保持溝通；由於阿 Mo 已向 12 個單位索償，司法程序進行中，不便評論。阿 Mo 女友 So Ching 其後發帖表達無奈。

【Yahoo 娛樂圈】早前內地主辦單位稱將於 10 月初在廣東雲浮市學校操場舉行群星演唱會，頭牌為容祖兒；惟最新宣傳海報已不見其照片，C 位改由側田頂上，並加入呂方、潘美辰等，原「神秘嘉賓」亦改為洪卓立。有網民比較兩版卡士的票價變動，指失去容祖兒後演出「失色」。活動距開 show 不足 1 個月仍未見售票安排，引起討論。

【Yahoo 娛樂圈】現年 50 歲的麥家琪近年活躍社交平台，近日參演 HOY TV 原創劇《我愛九龍城》，飾演岑麗香之母「翠晶」，以老人妝示人，形象一改過往。她亦上載親自落田割禾影片，以樸素打扮持鋤頭收割，笑言「割緊禾嘅我，你愛答不理；割完禾嘅我，你高攀不起」，被讚接地氣。