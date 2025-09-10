同性伴侶登記制度｜「等埋發叔」事件致政改方案「甩轆」 回歸以來政府草案遭否決極罕見︱Yahoo

2015 年港府就行政長官普選提交決議案，表決當日，部分建制派議員因「等埋發叔」而突然離場，結果只有 37 名議員投票，最終以 28 票反對、8 票贊成被否決(Photo by May Tse/South China Morning Post via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】立法會今日（10日）否決《同性伴侶關係登記條例草案》，翻查資料，今次除了是本屆政府首度有法案被否決，更相隔 10 年以來再有法案被否決。回歸以來，港府議案一般都能獲得通過，真正「被否決」的情況極為罕見，其中 2015 年因「等埋發叔」事件而否決的政改方案，以及 2014 年遭否決的《婚姻（修訂）條例草案》，均是少數被立法會否決的法案。

2015 年 6 月港府就 2017 年行政長官普選提交決議案，方案依照全國人大常委會 2014 年 8 月 31 日的決定制訂，須獲三分之二議員支持。表決當日，部分建制派議員因「等埋發叔」而突然離場，未能造成流會，結果只有 37 名議員投票，最終以 28 票反對、8 票贊成被否決，成為首宗中央背書的政改方案在立法會被否決的案例。

《同性伴侶關係登記條例草案》今日最終以 14 票贊成、71 票反對及 1 票棄權被否決，無法通過二讀。

政改方案屢遭否決

另一宗被否決議案則是 2014 年的《婚姻（修訂）條例草案》，當年政府根據終審法院在 W 訴婚姻登記官案的裁決提出草案，建議完成完整性別重置手術的跨性別人士可依術後性別結婚。草案要求完成全套手術才能更改婚姻登記，被批評過於嚴苛，多名議員主張以醫生證明取代手術要求。最終二讀表決僅錄得 11 票贊成、40 票反對及 5 票棄權，草案遭否決。

再往前追溯至 2005 年 12 月，政府提出修改行政長官及立法會產生辦法的兩項決議案，建議將 2007 年行政長官選舉委員會人數由 800 人增至 1600 人，並在 2012 年逐步增加直選及功能組別議席。議案最終僅得 34 票贊成、24 票反對及 1 票棄權，未能通過。

03年23條及19年逃犯條例遭撤回或擱置

值得注意的是，多宗具爭議性的政府法案，例如 2003 年《國家安全（立法條文）條例草案》、2016 年《醫生註冊（修訂）條例草案》及 2019 年《逃犯條例》修訂，最終均因爭議而撤回或擱置，未進入表決階段。