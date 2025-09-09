同性伴侶登記制度｜宗教團體聯署籲議員反對草案 何君堯質疑終審法院失職｜Yahoo

同性伴侶登記制度｜ 明日恢復草案二讀辯論 宗教團體籲議員反對 何君堯批終院失職｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府早前因應終審法院判決，提出「同性伴侶關係登記制度」，相關草案明（10 日）將在立法會恢復二讀辯論。多個政黨已表明反對，外界關注草案能否在十一月今屆會期結束前「闖關」成功，立場反同的宗教團體「耶書亞愛家工程」聯同49個個宗教團體，今（9 日）與選委界議員何君堯見記者，呼籲議員投反對票，並要求政府撤回草案；何君堯質疑草案不符國家憲法，「我認為有人失職，包括終審法院的失職。」

聯署獲 7316 名市民簽署

由耶書亞愛家工程聯同逾 49 個社會團體在 7 月 13 日發起反對「同性伴侶關係登記條例」聯署活動，耶書亞愛家工程主席趙佩玉表示 ，聯署目前已獲 7316 名市民簽署，表達對有關草案的強烈反對。

聯署方認為，《同性伴侶關係登記條例草案》等同承認海外同性婚姻，違背香港以「一男一女」婚姻為基礎的制度，對傳統家庭觀念造成重大衝擊。聯署方又指，現有法律框架下已可透過授權書處理醫療及身後事務，無需額外設立同性伴侶登記制度。

趙佩玉批評，若草案通過，將令同性伴侶在法律上與直系親屬地位相若，削弱以婚姻為核心的家庭價值，呼籲政府應以社會整體利益為依歸，慎重處理相關法院判決，並促請立法會議員拒絕支持草案，「守護社會道德基礎及下一代的未來」。

何君堯質疑草案不符國家憲法

何君堯表示，完全讚同團體的意見，認為草案推行太倉促，沒有進行全面的民意調查。他又質疑，國家憲法列明，必須保障婚姻、家庭及子女，認為草案與憲法不符，又不滿政府代表律師在聆訊中只提歐盟法律，「有人失職，包括終審法院的失職」。

何君堯續指，現時應糾正錯誤，方法包括終院在其他案件中自行糾正、政府立例取締判決、人大釋法等。

同性伴侶關係登記框架今年7月提出後，立法會內反對聲音強烈，在首讀、全體委員會審議階段，已有多個政黨，包括民建聯、工聯會、經民聯及自由黨等都表明反對，只有行政會議召集人葉劉淑儀傾向支持。

據立法會時間表，在年底換屆選舉前暫定最後一次大會日期為 10 月 22 日，草案闖關阻力甚大，若遭否決，政府要如何繼續履行法庭判決亦備受關注。一旦草案最終被否決，將是落實「愛國者治港」原則及完善選舉制度後，首項遭推翻的政府法案。

